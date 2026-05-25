Известная украинская актриса откровенно призналась, что заставило ее навсегда забыть русский язык

Украинская актриса Валерия Ходос откровенно рассказала, что повлияло на ее решение окончательно отказаться от использования русского языка. По словам артистки, на это в значительной степени повлияла работа за границей.

Всего одна поездка навсегда изменила ее позицию относительно русского языка. Об этом Валерия рассказала в интервью изданию OBOZ.UA.

Советуем Закончите эту бойню, – россиянин, ставший лауреатом Каннского фестиваля, обратился к Путину

Как Валерия Ходос навсегда отказалась от русского языка?

В начале полномасштабной войны Валерию Ходос пригласили на съемки в Латвию. По ее словам, именно эта работа и пребывание за рубежом кардинально повлияли на ее отношение к языку. После этих съемок Валерия Ходос решила, что больше никогда не будет говорить на русском.

Она отмечает, что тогда вокруг было очень много русского языка. В магазинах ее могли спросить, не русская ли она, и от этих вопросов у нее буквально начинало "трясти" внутри.

Вернулась в Украину и полностью перешла на украинский. Поняла, что ни секунды больше не хочу говорить на вражеском. Я тогда всем об этом сказала – и близким, и друзьям,

– сказала Валерия.

О языковом вопросе в семье Валерии Ходос

Валерия Ходос росла в русскоязычной семье, однако ее решение перейти на украинский поддержали родные. В частности, родители также постепенно переходят на украинский язык.

По словам Валерии Ходос, на примере своего отца она видит, что такое "мягкая украинизация". Он сознательно и постепенно перешел на украинский, и сегодня в семье не используют русский язык.

Более того, по словам актрисы, в ее семье была особая история: дедушка всю жизнь разговаривал на украинском и категорически отказывался говорить с маленькой Валерией на русском.

Я помню: мне лет шесть, звоню ему на русском, а он говорит: "Говори на государственном" – и бросает трубку,

– вспомнила Ходос.

По словам актрисы, только сегодня она полностью понимает его позицию.