Всього одна поїздка назавжди змінила її позицію щодо російської мови. Про це Валерія розповіла в інтерв'ю виданню OBOZ.UA.

Як Валерія Ходос назавжди відмовилась від російської мови?

На початку повномасштабної війни Валерію Ходос запросили на зйомки до Латвії. За її словами, саме ця робота та перебування за кордоном кардинально вплинули на її ставлення до мови. Після цих зйомок Валерія Ходос вирішила, що більше ніколи не говоритиме російською.

Вона зазначає, що тоді навколо було дуже багато російської мови. У магазинах її могли запитати, чи вона не росіянка, і від цих запитань у неї буквально починало "трусити" всередині.

Повернулася в Україну й повністю перейшла на українську. Зрозуміла, що жодної секунди більше не хочу говорити ворожою. Я тоді всім про це сказала – і близьким, і друзям,

– сказала Валерія.

Про мовне питання в родині Валерії Ходос

Валерія Ходос зростала в російськомовній родині, однак її рішення перейти на українську підтримали рідні. Зокрема, батьки також поступово переходять на українську мову.

За словами Валерії Ходос, на прикладі свого батька вона бачить, що таке "лагідна українізація". Він свідомо й поступово перейшов на українську, і сьогодні в родині не використовують російську мову.

Ба більше, за словами акторки, у її родині була особлива історія: дідусь усе життя розмовляв українською і категорично відмовлявся говорити з малою Валерією російською.

Я пам'ятаю: мені років шість, телефоную йому російською, а він каже: "Говори державною" – і кидає слухавку,

– пригадала Ходос.

За словами акторки, лише сьогодні вона повністю розуміє його позицію.