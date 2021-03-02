Уже в эту пятницу, 5 марта, выйдет последний эпизод 1 сезона "ВандаВижн". Фанатов порадовали хорошими слухами – серия продлится целых 50 минут. Правда, вместе с титрами.

Фанаты сериала жалуются на то, что эпизоды сериала "ВандаВижн" очень короткие. Предпоследняя серия была несколько длиннее – с учетом титров она продолжалась 47 минут.

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Пользователь Reddit Plenty_Echidna_544, который ранее сообщал точную продолжительность прошлых серий сериала, заявил, что последний эпизод "ВандаВижн" продлится 50 минут. Правда, вместе с титрами, которые обычно длятся около 5 минут.

В финальной серии Ванда, Вижн и их союзники будут бороться за судьбу города Уэствью.

Сериал "ВандаВижн": сюжет

Это первый телесериал, который официально стал первой составляющей четвертой фазы киновселенной Marvel. События развиваются после фильма "Мстители: Финал".

Ванда Максимова и Вижн живут достаточно идеальной загородной жизнью в городе Вествью, штат Нью-Джерси. Но со временем становится понятно, что не все так просто. Иначе почему каждый эпизод их жизни перескакивает в следующее десятилетие, при этом напоминая разную эпоху различных сериалов.