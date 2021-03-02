Вже у цю п'ятницю, 5 березня, вийде останній епізод 1 сезону "ВандаВіжн". Фанатів потішили хорошими чутками – серія триватиме цілих 50 хвилин. Щоправда, разом з титрами.

Фанати серіалу скаржаться на те, що епізоди серіалу "ВандаВіжн" дуже короткі. Передостання серія була дещо довшою – з урахуванням титрів вона тривала 47 хвилин.

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Користувач Reddit Plenty_Echidna_544, який раніше повідомляв точну тривалість минулих серій серіалу, заявив, що останній епізод "ВандаВіжн" триватиме аж 50 хвилин. Щоправда, разом з титрами, які зазвичай тривають близько 5 хвилин.

У фінальній серії Ванда, Віжн та їхні союзники будуть змагатися за долю міста Уествью.

Серіал "ВандаВіжн": сюжет

Це перший телесеріал, який офіційно став першою складовою четвертої фази кіновсесвіту Marvel. Події розвиваються після фільму "Месники: Завершення".

Ванда Максимова та Віжн живуть досить ідеальним заміським життям у місті Веств'ю, штат Нью-Джерсі. Але згодом стає зрозуміло, що не все так просто. Інакше чому кожен епізод їхнього життя перескакує в наступне десятиліття, нагадуючи при цьому різноманітні епохи серіалів.

Серіал "ВандаВіжн": дивіться трейлер