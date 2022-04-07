"Вас любят": актриса Шэрон Стоун зажгла сине-желтую свечу в честь украинцев

Голливудская актриса Шэрон Стоун, звезда "Основного инстинкта", уже не в первый раз поддержала Украину. На 43-й день российской атаки знаменитость зажгла свечу в сине-желтых тонах.

Мировые знаменитости продолжают поддерживать Украину в трудный час. Они поднимают украинский флаг, носят одежду украинских брендов, выражают слова поддержки или читают стихи на украинском языке.

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Шэрон Стоун зажгла сине-желтую свечу в честь украинцев

На своей странице в инстаграме Шэрон Стоун опубликовала видео. В нем она зажгла свечу в цветах нашего флага в поддержку народа Украины.

Мы зажигаем эту свечу в честь украинцев и посвящаем ее президенту Зеленскому и народу Украины, потому что хотим, чтобы вы знали: "Вас так любят". Мы сожалеем о ваших потерях, и мы с вами в наших сердцах,

– подписала видео Шэрон Стоун.

Недавно голливудская актриса украинского происхождения Вера Фармига исполнила песню The Trooper легендарной рок-группы Iron Maiden. Перед исполнением звезда выкрикнула "Слава Украине" и "Героям Слава".

А вот популярный американский киноактер Ричард Гир выразил слова поддержки Украине. Кроме этого, он присоединился к благотворительной организации CARE's Ukraine Crisis Fund, оказывающей помощь жертвам войны.