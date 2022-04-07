Світові знаменитості продовжують підтримувати Україну у важкий час. Вони підіймають український прапор, носять одяг українських брендів, висловлюють слова підтримки, або читають вірші українською мовою.

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Шерон Стоун запалила синьо-жовту свічку на честь українців

На своїй сторінці в інстаграмі Шерон Стоун опублікувала відео. У ньому вона запалила свічку в кольорах нашого прапора на підтримку народу України.

Ми запалюємо цю свічку на честь українців та присвячуємо її президентові Зеленському та народу України, бо хочемо, щоб ви знали: "Вас так люблять". Ми шкодуємо за ваші втрати, і ми з вами в наших серцях,

– підписала відео Шерон Стоун.

Нещодавно голлівудська акторка українського походження Віра Фарміга виконала пісню The Trooper легендарного рок-гурту Iron Maiden. Перед виконанням зірка вигукнула "Слава Україні" та "Героям Слава".

А ось популярний американський кіноактор Річард Гір висловив слова підтримки Україні. Крім цього, він долучився до благодійної організації CARE's Ukraine Crisis Fund, яка надає допомогу жертвам війни.