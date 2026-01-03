Посмотрите этот фильм, если хочется поплакать

Если на душе есть какая-то тревога или хочется куда-то деть свои эмоции, то посмотрите фильм "Вечность", который вышел в 2025 году. Лента станет хорошим утешением.

Все люди хотя бы раз в жизни оказываются перед серьезным выбором и колеблются, потому что не знают как поступить правильно. В такой ситуации оказывается и главная героиня фильма, однако история куда серьезнее, пишет 24 Канал.

"Вечность" – что известно о фильме?

Режиссером ленты стал Дэвид Фрейн, который также был соавтором сценария вместе с Пэтом Каннаном.

Главные актеры:

Элизабет Олсен – Джоан;

Майлз Теллер – Ларри Катлер;

Коллум Тернер – Люк (первая любовь Джоан);

Да'Вайн Джой Рэндольф – Анна, координатор потустороннего мира;

Джон Эрли – Райан, еще один координатор;

Ольга Мередис – Карен, подруга Джоан, которую не очень любит Ларри.

Продолжительность фильма: 114 минут (примерно 1 час 54 минуты).

Рейтинг IMDb: 7.0

Сюжет фильма

Сюжет разворачивается в оригинальном потустороннем мире: Ларри и Джоан, пара, которая провела вместе десятилетия, умирают и оказываются в метафорическом переходном пространстве – так называемой "остановке" душ, где каждому дается одна неделя, чтобы выбрать, где и с кем провести свою вечность.

Джоан сталкивается с невероятно сложным выбором:

Ларри, ее любимый мужчина с которым она прожила много лет,

Люк, ее первая любовь, который погиб молодым в Корейской войне и ждал ее в потустороннем мире.

Центральной темой остаются любовь, память и выбор: стоит ли выбирать человека, с которым пройдена вся жизнь, или того, кто был первой и самой страстной любовью.

"Вечность": смотрите онлайн трейлер фильма

Кого же выберет главная героиня: своего мужа, с которым прошла все испытания на протяжении жизни, или первую любовь, которая до сих пор живет в ее сердце?

