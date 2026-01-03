Усі люди хоча б раз у житті опиняються перед серйозним вибором й вагаються, бо не знають як вчинити правильно. У такій ситуації опиняється й головна героїня фільму, однак історія куди серйозніша, пише 24 Канал.
"Вічність" – що відомо про фільм?
Режисером стрічки став Девід Фрейн, який також був співавтором сценарію разом із Петом Каннаном.
Головні актори:
- Елізабет Олсен – Джоан;
- Майлз Теллер – Ларрі Катлер;
- Коллум Тернер – Люк (перше кохання Джоан);
- Да’Вайн Джой Рендольф – Анна, координаторка потойбіччя;
- Джон Ерлі – Райан, ще один координатор;
- Ольга Мередіс – Карен, подруга Джоан, яку не дуже любить Ларрі.
Тривалість фільму: 114 хвилин (приблизно 1 година 54 хвилини).
Рейтинг IMDb: 7.0
Сюжет фільму
Сюжет розгортається в оригінальному потойбочному світі: Ларрі і Джоан, пара, яка провела разом десятиліття, помирають і опиняються в метафоричному перехідному просторі – так званій "зупинці" душ, де кожному дається один тиждень, щоб вибрати, де і з ким провести свою вічність.
Джоан стикається з неймовірно складним вибором:
- Ларрі, її коханий чоловік із яким вона прожила багато років,
- Люк, її перше кохання, який загинув молодим у Корейській війні і чекав на неї в потойбіччі.
Центральною темою залишаються любов, пам'ять і вибір: чи варто обирати людину, з якою пройдено все життя, чи того, хто був першим і найпалкішим коханням.
"Вічність": дивіться онлайн трейлер фільму
Кого ж обере головна героїня: свого чоловіка, з яким пройшла усі випробування упродовж життя, чи перше кохання, яке досі живе у її серці?
