Все люди хотя бы раз в жизни оказываются перед серьезным выбором и колеблются, потому что не знают как поступить правильно. В такой ситуации оказывается и главная героиня фильма, однако история куда серьезнее, пишет 24 Канал.
Может заинтересовать 8 самых ожидаемых украинских фильмов, которые выйдут в 2026 году
"Вечность" – что известно о фильме?
Режиссером ленты стал Дэвид Фрейн, который также был соавтором сценария вместе с Пэтом Каннаном.
Главные актеры:
- Элизабет Олсен – Джоан;
- Майлз Теллер – Ларри Катлер;
- Коллум Тернер – Люк (первая любовь Джоан);
- Да'Вайн Джой Рэндольф – Анна, координатор потустороннего мира;
- Джон Эрли – Райан, еще один координатор;
- Ольга Мередис – Карен, подруга Джоан, которую не очень любит Ларри.
Продолжительность фильма: 114 минут (примерно 1 час 54 минуты).
Рейтинг IMDb: 7.0
Сюжет фильма
Сюжет разворачивается в оригинальном потустороннем мире: Ларри и Джоан, пара, которая провела вместе десятилетия, умирают и оказываются в метафорическом переходном пространстве – так называемой "остановке" душ, где каждому дается одна неделя, чтобы выбрать, где и с кем провести свою вечность.
Джоан сталкивается с невероятно сложным выбором:
- Ларри, ее любимый мужчина с которым она прожила много лет,
- Люк, ее первая любовь, который погиб молодым в Корейской войне и ждал ее в потустороннем мире.
Центральной темой остаются любовь, память и выбор: стоит ли выбирать человека, с которым пройдена вся жизнь, или того, кто был первой и самой страстной любовью.
"Вечность": смотрите онлайн трейлер фильма
Кого же выберет главная героиня: своего мужа, с которым прошла все испытания на протяжении жизни, или первую любовь, которая до сих пор живет в ее сердце?
Герої улюблених фільмів вчать не здаватись та йти до своєї мети, попри все. Вони мотивують випробувати свої сили та досягати бажаного. Відчути перемогу на смак можна також завдяки ліцензійному онлайн-казино Slots City. Тут зручний функціонал, широкий вибір ігор та лояльна система бонусів.
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри
Ліцензія на продовження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 16 лютого 2021 року, видана ТОВ "ГЕЙМДЕВ" на підставі Рішення КРАІЛ від 10 лютого 2021 року №47. Акція "Новорічний батл" діє з 1 грудня 2025 по 25 січня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті slotscity․ua