"Вечные" обогнали "Шан-Чи" и "Чёрную вдову" по данным о предварительных продажах билетов

Фильм оскароносной Хлои Чжао "Вечные" обогнал "Шан-Чи и легенда десяти колец" и "Чёрную вдову" по предварительным продажам билетов на просмотр фильма в кинотеатрах. Долгожданная премьера от Marvel состоится в Украине 4 ноября 2021 года.

Как сообщил источник, сумма предварительной продажи билетов на первые дни показов фильма "Вечные" составила 2,6 миллиона долларов. Это на 86 процентов больше, чем сумма составила до дня премьеры "Шан-Чи" (1,4 миллиона долларов), и на 30 процентов больше, чем собрали за "Чёрную вдову" (2 миллиона долларов).

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В новом фильме авторы пообещали объяснить и раскрыть всю историю создания и зарождения киновселенной Marvel.

Звездные актеры, принявшие участие в проекте Marvel Studios:

Джемма Чан – Серси,

Ричард Мэдден – Икарис,

Кумэйл Нанджиани – Кинго,

Лия МакХью – Спрайт,

Брайан Тайри Генри – Фастос,

Лорен Ридлофф – Маккари,

Барри Кеоган – Друиг,

Сальма Хайек – Аяк,

Анджелина Джоли – Тена.

Следите за новой информацией о грядущей премьере в материалах редакции Кино 24 и на официальной странице фильма в инстаграме.

"Вечные" 2021: смотрите трейлер фильма