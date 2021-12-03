Ведьмак 2 сезон: Netflix обнародовал дублированный путеводитель для новичков по эпическому миру

Стриминговая платформа Netflix провела событие, посвященное будущей премьере 2-го сезона сериала "Ведьмак" / The Witcher. В рамках двухчасового стрима создатели сериала показали специальный "Путеводитель для новичка" по миру эпического сериала.

Видеогид предназначен помочь новичкам быстро войти в курс дела. Видео поможет и тем, кто не видел первого сезона и не читал книг Анджея Сапковского, но также и напомнит предыдущие события сериала для знатоков и поклонников перед премьерой.

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Напомним, что продолжение истории о приключениях ведьмака Геральта из Ривии, волшебницы Йеннифэр из Венгерберга и Цири можно будет увидеть уже 17 декабря 2021 года.

Важно, что "Путеводитель для новичка" по миру сериала можно посмотреть с официальным дубляжем на украинском языке.

"Ведьмак" 2 сезон, путеводитель новичка: смотрите видео

Актеры второго сезона "Ведьмака"

Генри Кавил (Геральт),

Аня Чалотра (Йеннифэер),

Фрейя Аллан (Цирилла),

Джои Бетти (Лютик),

Аджоо Андо,

Крис Фултон ("Бриджертоны"),

Ким Бодни ("Убивая Еву"),

Кэсси Клэр ("О чудесном новом мире"),

Лиз Карр ("Безмолвный свидетель"),

Грехем Мактавиш ("Иностранец"),

Кевин Дойл ("Аббатство Даунтон"),

Саймон Келлов ("Четыре свадьбы и похороны").