"Ведьмак: Кровное происхождение": все, что стоит знать о новом мини-сериале Netflix

"Ведьмак: Кровное происхождение", который расскажет о событиях, происходивших за 1200 лет до "Ведьмака", выйдет в декабре 2022 года. Все, что известно, трейлер и новые кадры из сериала смотрите ниже.

Кроме третьего сезона, вселенная "Ведьмака" на Netflix расширяется. В следующем году стриминг покажет новый минисериал-приквел, действие которого происходит более чем за 1200 лет до приключений Геральта из Ривии.

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Все, что известно о сериале "Ведьмак: Кровное происхождение"

Название и главные герои

Сериал будет называться "Ведьмак: Кровное происхождение", и в нем главную роль сыграет замечательная Мишель Ео в роли эльфа. Конечно, кроме Мишель, в актерском составе эпического сериала есть и другие актеры, мы отметили несколько самых заметных из них:

Ленни Генри;

Минни Драйвер;

София Браун;

Лоуренс О'Фуарейн;

Дилан Моран;

Джейкоб Коллинз-Львы;

Франческа Миллс;

Натаниэль Кертис;

Миррен Мак.

На фотографиях можно увидеть главных героев в исполнении Мишель Ео, Лоуренса О'Фуорейна ("Викинги", "Игра престолов"), Минни Драйвер ("Половое воспитание") и сэра Ленни Генри — черного мохнонога из ""Властелина колец: Кольца власти".

Новые кадры из сериала / Фото Netflix

Дата выхода и количество эпизодов

Во время мероприятия Tudum Netflix объявил, что сериал выйдет 25 декабря, на Католическое Рождество 2022 года. Сначала планировалось 6 эпизодов, но, согласно последней информации, их будет 4.

Где смотреть

"Ведьмак: Кровное происхождение" будет доступен исключительно на Netflix с декабря. Позже появится на некоммерческих сайтах с украинской озвучкой.

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"Ведьмак: Кровное происхождение" – сюжет

Netflix уже дал нам некоторое представление об истории. В синопсисе описывается, что действие происходит за 1200 лет до Геральта, Цири и Еннифера. Сюжет покажет забытую временем историю: последствия катаклизма Конъюнкции Сфер, объединивших миры чудовищ, людей и эльфов. Все это привело к созданию ведьмаков. Авторы представят первый прототип ведьмака.

Шоураннером проекта стал сценарист одного из эпизодов "Ведьмака" Деклан де Барра.

Есть ли уже трейлер

20 декабря 2021 года презентовали тизер сериала и спустя почти год создатели опубликовали первый трейлер. Поклонники вселенной "Ведьмака" с нетерпением ждут нового сериала и так прокомментировали появление тизеру: "Ого, круто, буду смотреть!", "Круто! 2 сезон бимба, жду расширения вселенной Ведьмака", "Вселенная "Ведьмака" растет".

"Ведьмак: Кровное происхождение" 2022: смотрите тизер

Сегодня, 5 декабря, Netflix показал трейлер сериала.

"Ведьмак: Кровное происхождение" 2022: смотрите первый трейлер сериала

Отметим, съемки третьего сезона "Ведьмака" с Генри Кавиллом недавно завершились, так что зрителям придется запастись терпением, ведь Netflix покажет новые эпизоды только летом следующего 2023 года.