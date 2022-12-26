10 баллов из 100: зрители раскритиковали мини-сериал Netflix "Ведьмак: Кровное происхождение"
На Netflix вышел приквел от Деклана де Барра "Ведьмак: Кровное происхождение". У сериала есть четыре серии, которые совершенно не поразили зрителей. Критики же оценили картину в 35 баллов из 100.
Шоураннером проекта стал сценарист одного из эпизодов "Ведьмака" Деклан де Барра. Действие происходит за 1200 лет до Геральта, Цири и Еннифер. Сюжет показал забытую временем историю: последствия катаклизма Конъюнкции Сфер, объединивших миры чудовищ, людей и эльфов. Все это привело к созданию ведьмаков. Авторы также представили его первый прототип.
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Почему сериал "Ведьмак: Кровное происхождение" не оценили зрители
"Ведьмак: Кровное происхождение" появился на стриминге с украинской озвучкой 25 декабря. Также он доступен для загрузки на устройство, чтобы просмотреть офлайн.
На другой день после премьеры мы зашли на сайт Rotten Tomatoes и увидели, что проект провалился в рейтинге: 10 баллов из 100 от зрителей и 35 – от критиков. Что именно не понравилось? Смотрите отзывы поклонников оригинального "Ведьмака":
- "Плохо. Просто очень плохо";
- "Плохой сценарий, плохой монтаж, много плохой компьютерной графики и очень плохие персонажи. Это так отличается от книг и игр, что обидно";
- "Между отвратительным и жестоким этот колдун, по сути, не имеет ничего достойного внимания. Для фаната Ведьмака он абсолютно ничего не дает: ничего не добавляет, ничего не строит, не имеет характера или сходства с оригиналом";
- "Это так далеко от Ведьмака, что об этом нельзя говорить на одном дыхании. Избегать. Плохо написано. Плохой сценарий";
- "Не имеет ничего общего с атмосферой книг, игр или даже первого сезона телешоу Netflix. Нелегко написать хорошую фэнтези. Возможно, им следует придерживаться существующего фэнтезийного материала, который хорош, а не придумывать его самостоятельно. Есть много достойного фэнтези, которое они могли бы адаптировать";
- "Абсолютно взрывной сериал, полный замечательных персонажей, запоминающихся анекдотов и захватывающих действий. Обязательно смотреть!";
- "Худшая актерская игра. Я даже не могу закончить смотреть первую серию";
- "Это создано людьми, которые унижают оригинальный материал, фанатов и самих себя";
- "Это так плохо, особенно для меня, я фанат игр и книг";
- "Дешевое, хаотическое, бессмысленное шоу, о котором никто не просил. Беззастенчивая выкачка денег";
- "Отличный сериал, смешной и динамичный!";
- "Ой-ой, так неловко, что Мишель Йео играет главную роль в этой каше";
- "Огромное разочарование, я надеялся после просмотра первых 2 сезонов "Ведьмака";
- "Большинство уже выразило важные вещи. Грустно, просто грустно. Надеюсь, 3-й сезон другого шоу "Ведьмак" будет не таким плохим, как этот".
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Сюжет сериала
Серия 1. О балладах, разбойниках и окровавленных клинках
Драка в таверне толкает Эйлу навстречу судьбе. После опасной ситуации Фьяль теряет контроль над эмоциями, а королевская измена приводит к кровопролитию.
Серия 2. О мечтах, неповиновении и отчаянных поступках
Эйли, Фьялю и Скиан необходимы деньги, поэтому они прибегают к рискованному плану, который заводит их в немалую передрягу. Мервин наталкивается на тайну.
Серия 3. О воинах, поминках и удивительных мирах
После встречи с Мельдофом и ее любимой Гвен воины начинают опасную финальную игру, во время которой раскрываются истины, пылают страсти и приносятся жертвы.
Серия 4. О магах, злобе и ужасной бойне
Мервин находит непростого союзника для воплощения своих планов по эльфам. В Ксинтрии начинается битва, Эйла находит свой голос, а Фьяль теряет контроль.
"Ведьмак: Кровное происхождение": смотрите трейлер
Актерский состав
Напомним, главную роль сыграла отличная Мишель Йео, она взяла на себя роль эльфа. Конечно, кроме Мишель, в актерском составе сериала есть и другие актеры:
- Ленни Генри;
- Минни Драйвер;
- София Браун;
- Лоуренс О'Фуарейн;
- Дилан Моран;
- Джейкоб Коллинз-Леви;
- Франческа Миллс;
- Натаниэль Кертис;
- Миррен Мак.