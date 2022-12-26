Шоураннером проєкту став сценарист одного з епізодів "Відьмака" Деклан де Барра. Дія відбувається за 1200 років до Геральта, Цирі та Єнніфер. Сюжет показав забуту часом історію: наслідки катаклізму Кон’юнкції Сфер, які поєднали світи чудовиськ, людей і ельфів. Все це призвело до створення відьмаків. Автори також представили його перший прототип.

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Чому серіал "Відьмак: Кровне походження" не оцінили глядачі

"Відьмак: Кровне походження" з’явився на стрімінгу з українською озвучкою 25 грудня. Також він доступний для завантаження на ваш пристрій, аби мати змогу переглянути офлайн.

На другий день після прем’єри, ми зайшли на сайт Rotten Tomatoes і побачили, що проєкт провалився в рейтингу: 10 балів зі 100 від глядачів, та 35 – від критиків. Що саме не сподобалося? Дивіться відгуки шанувальників оригінального "Відьмака":

"Погано. Просто дуже погано";

"Поганий сценарій, поганий монтаж, багато поганої комп'ютерної графіки та дуже погані персонажі. Це так відрізняється від книг та ігор, що аж образливо";

"Між огидним і жорстоким цей невідьмак, по суті, не має нічого вартого уваги. Для фаната Відьмака він абсолютно нічого не дає: нічого не додає, нічого не будує, не має характеру чи подібності до оригіналу";

"Це так далеко від Відьмака, що про це не можна говорити на одному подиху. Уникати. Погано написано. Поганий сценарій";

"Не має нічого спільного з атмосферою книг, ігор чи навіть першого сезону телешоу Netflix. Нелегко написати гарну фентезі. Можливо, їм слід дотримуватися існуючого фентезійного матеріалу, який хороший, а чи не вигадувати його самостійно. Є багато гідного фентезі, яке вони могли б адаптувати";

"Абсолютно вибуховий серіал, повний чудових персонажів, анекдотів, що запам'ятовуються, і захоплюючих дій. Обов'язково дивитись!";

"Найгірша акторська гра. Я навіть не можу закінчити дивитися першу серію";

"Це створено людьми, які зневажають оригінальний матеріал, фанатів та самих себе";

"Це так погано, особливо для мене, я фанат ігор та книг";

"Дешеве, хаотичне, безглузде шоу, про яке ніхто не просив. Безсоромне викачування грошей";

"Відмінний серіал, смішний та динамічний!";

"Ой-ой, так ніяково, що Мішель Єо грає головну роль у цій каші";

"Величезне розчарування, я мав надії після перегляду перших 2 сезонів "Відьмака";

"Більшість уже висловила важливі речі. Сумно, просто сумно. Сподіваюся, 3-й сезон іншого шоу "Відьмак" буде не таким поганим, як цей".

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Сюжет серіалу

Серія 1. Про балади, розбишак і закривавлені клинки

Бійка в таверні штовхає Ейлу назустріч долі. Після небезпечної ситуації Ф’яль втрачає контроль над емоціями, а королівська зрада призводить до кровопролиття.

Серія 2. Про мрії, непокору й відчайдушні вчинки

Ейлі, Ф’ялю та Скіан необхідні гроші, тому вони вдаються до ризикованого плану, який заводить їх у чималу халепу. Мервін натрапляє на таємницю.

Серія 3. Про воїнів, поминки та дивовижні світи

Після зустрічі з Мельдоф і її любою Ґвен воїни розпочинають небезпечну фінальну гру, під час якої розкриваються істини, палають пристрасті й приносяться жертви.

Серія 4. Про магів, злобу та жахливу бійню

Мервін знаходить непростого союзника для втілення своїх планів щодо ельфів. У Ксінтрії починається битва, Ейла знаходить свій голос, а Ф’яль втрачає контроль.

"Відьмак: Кровне походження": дивіться трейлер

Акторський склад

Нагадаємо, головну роль зіграла чудова Мішель Єо, вона взяла на себе роль ельфа. Звичайно, окрім Мішель, в акторському складі серіалу є й інші актори: