"Netflix это понравилось бы": какую певицу Дженна Ортега хочет видеть во 2 сезоне "Венздей"

Сериал "Венздей" стал очень популярен во многих странах мира. Пока Netflix готовит 2 сезон, Дженна Ортега, которая сыграла роль главной героини, назвала имя певицы, с которой хотела бы сняться в фильме.

В начале января Netflix опубликовал анонс 2 сезона сериала "Венздей", который покажут в 2023 году. А Дженна Ортега, ставшая любимицей миллионов зрителей, рассказала, кого хотела бы видеть в следующих сериях.

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Дженна Ортега придумала роль для Леди Гаги

Актриса придумала роль для певицы Леди Гаги. Дженна видит артистку в роли королевы монстров. По мнению актрисы, Гага прекрасно вписалась бы в компанию подростков-экстрасенов, оборотней, вампиров и горгон, которые учатся в академии "Невермор".

Я уверена, что Netflix это бы понравилось. Если бы Леди Гага должна быть частью, мы должны быть двумя монстрами, которые понимают друг друга,

– сказала исполнительница роли Венздей Адамс.

Ортега считает, что для Леди Гаги была бы идеальной роль злодейки вроде Лорел Гейтс. Именно с ней Венздей враждовала в первом сезоне популярной ленты.

Сейчас рано говорить о том, что и кого покажут во 2 сезоне "Венздей", ведь продюсеры ищут атмосферные локации для съемки и советуются со сценаристами.

О чем был 1 сезон сериала "Венздей"

Леди Гага под свой трек Bloody Mary станцевала танец Венздей , который уже успел покорить сердца миллионов пользователей. Благодаря фанатам сериала спустя 11 лет после выхода песня выбилась в лидеры на стриминговых платформах.

Дочь Мортисии и Гомеса Аддамсов адаптируется в школе, где заметно отличается от американских подростков. Венздей не может подружиться со сверстниками. В то же время, она пытается справиться со своими сверхъестественными способностями и ищет причину жестоких убийств местных жителей. Венздей хочет разгадать тайну, повлиявшую на ее семью 25 лет назад.

"Венздей" 1 сезон: смотрите трейлер онлайн