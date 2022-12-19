Второй сезон "Уэнсдэй" появится быстрее, чем мы думали: продюсеры уже начали подготовку

"Уэнсдэй" держится в лидерах рейтингового списка Netflix. Первый сезон просмотрело рекордное количество зрителей, и в целом он получил одобрительные отзывы. Когда стоит ожидать второй сезон — читайте дальше.

Фанаты с нетерпением ждут 2 сезона "Уэнсдэй". Со всем тем сценаристы сериала намекают, что продолжение должно больше раскрыть Уэнсдэй как персонажку. К тому же история семейки Аддамс может иметь продолжение также в 3 и 4 сезонах.

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2 сезон "Уэнсдэй" может выйти в 2023 году

Издание Deadline сообщает, что продолжения стоит ждать в 2023 году. Продюсеры проекта уже начали искать атмосферные локации для съемок и совещаться со сценаристами по поводу сюжета.

Сериал также выйдет на Netflix, хотя за съемки второго сезона будет отвечать компания Amazon, недавно выкупившая киностудию Metro-Goldwyn-Mayer, снимавшая первую часть сериала. Но, как сообщает Deadline, такое решение не должно повлиять на качество второго сезона "Уэнсдэй".

Заметьте, шоу с участием Дженны Ортеги пересекло отметку в 1 миллиард часов просмотров, превзойдя "Дамера". Таким образом, сериал стал вторым по популярности шоу в США после четвертого сезона "Удивительные чудеса".

О чем рассказывает сериал

По сюжету первого сезона, дочь Мортисии и Гомеса Аддамсов адаптируется в школе, где она заметно отличается от американских подростков. По-видимому, она ни с кем не может завязать дружбу. Вместе с тем, она пытается справиться со своими сверхъестественными способностями и ищет причину жестоких убийств местных жителей. Уэнсдэй хочет разгадать тайну, повлиявшую на ее семью 25 лет назад.

"Уэнсдэй" 1 сезон: смотрите трейлер

Актерский состав

Дженна Ортега – Уэнсдэй Аддамс;

Кэтрин Зета-Джонс – Мортисия Аддамс;

Рики Линдгоум – доктор Валери Кинботт;

Джейми МакШейн – шериф Донован Гелпин;

Гантер Дуэн – Тайлер Гелпин;

Джорджи Фармер – Аякс Петропол;

Муса Мостафа – Юджин Оттингер;

Эмма Майерс – Энид Синклер;

Джой Сандей – Бьянка Барклай;

Перси Гайнс Уайт – Ксавье Торп;

Гвендолин Кристи – директор Лариса Виммс;

Кристина Риччи – Мэрилин Торнхилл;

Виктор Доробанцу – Вещь;

Фред Армисен – Дядя Фестер.

Ожидается, что ко второму сезону вернутся следующие актеры: