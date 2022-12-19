Второй сезон "Уэнсдэй" появится быстрее, чем мы думали: продюсеры уже начали подготовку
Источник:Deadline
"Уэнсдэй" держится в лидерах рейтингового списка Netflix. Первый сезон просмотрело рекордное количество зрителей, и в целом он получил одобрительные отзывы. Когда стоит ожидать второй сезон — читайте дальше.
Фанаты с нетерпением ждут 2 сезона "Уэнсдэй". Со всем тем сценаристы сериала намекают, что продолжение должно больше раскрыть Уэнсдэй как персонажку. К тому же история семейки Аддамс может иметь продолжение также в 3 и 4 сезонах.
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2 сезон "Уэнсдэй" может выйти в 2023 году
Издание Deadline сообщает, что продолжения стоит ждать в 2023 году. Продюсеры проекта уже начали искать атмосферные локации для съемок и совещаться со сценаристами по поводу сюжета.
Сериал также выйдет на Netflix, хотя за съемки второго сезона будет отвечать компания Amazon, недавно выкупившая киностудию Metro-Goldwyn-Mayer, снимавшая первую часть сериала. Но, как сообщает Deadline, такое решение не должно повлиять на качество второго сезона "Уэнсдэй".
Заметьте, шоу с участием Дженны Ортеги пересекло отметку в 1 миллиард часов просмотров, превзойдя "Дамера". Таким образом, сериал стал вторым по популярности шоу в США после четвертого сезона "Удивительные чудеса".
О чем рассказывает сериал
По сюжету первого сезона, дочь Мортисии и Гомеса Аддамсов адаптируется в школе, где она заметно отличается от американских подростков. По-видимому, она ни с кем не может завязать дружбу. Вместе с тем, она пытается справиться со своими сверхъестественными способностями и ищет причину жестоких убийств местных жителей. Уэнсдэй хочет разгадать тайну, повлиявшую на ее семью 25 лет назад.
"Уэнсдэй" 1 сезон: смотрите трейлер
Актерский состав
- Дженна Ортега – Уэнсдэй Аддамс;
- Кэтрин Зета-Джонс – Мортисия Аддамс;
- Рики Линдгоум – доктор Валери Кинботт;
- Джейми МакШейн – шериф Донован Гелпин;
- Гантер Дуэн – Тайлер Гелпин;
- Джорджи Фармер – Аякс Петропол;
- Муса Мостафа – Юджин Оттингер;
- Эмма Майерс – Энид Синклер;
- Джой Сандей – Бьянка Барклай;
- Перси Гайнс Уайт – Ксавье Торп;
- Гвендолин Кристи – директор Лариса Виммс;
- Кристина Риччи – Мэрилин Торнхилл;
- Виктор Доробанцу – Вещь;
- Фред Армисен – Дядя Фестер.
Ожидается, что ко второму сезону вернутся следующие актеры:
- Дженна Ортега;
- Кэтрин Зета-Джонс;
- Луиз Гузман;
- Гантер Двейн;
- Может быть Кристина Риччи.