Голливудская актриса с украинскими корнями: фильмы, в которых снялась Вера Фармига

О своих украинских корнях актриса Вера Фармига не то, что не забывает, но и напоминает почти в каждом интервью. Она одна из тех голливудских звезд, которые очень громко поддерживают Украину.

Зрителей чрезвычайно привлекает харизма актрисы. Кино 24 подготовило 3 фильма, которые позволят вам насладиться многогранностью таланта Веры Фармиги.

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"Выше неба"

В этой истории главный герой Райан Бингем, успешный менеджер корпорации, специализирующийся на увольнениях работников. Его мечта– накопить миллион баллов в бонусной программе American Airlines.

Во время одного из своих частых путешествий Райан встречается с Алекс Горан, что в результате приводит к романтическим отношениям между ними. Однако его распорядок нарушается, когда его вызывают в офис компании в Омахе, штат Небраска. Причина – молодая и амбициозная коллега Натали Кинер, которая предложила революционный онлайн-метод для проведения увольнений, что ставит под угрозу устоявшуюся практику работы Райана. Ведь она предлагает увольнять людей через всемирную сеть, что прекратило бы расходы компании на постоянные авиаперелеты.

Когда Натали присоединяется к Райану на практику, он должен справиться с задачей убедить ее, что их отрасль не может полагаться только на виртуальное общение.

"Выше неба": смотрите онлайн трейлер фильма

"Заклятие"

В начале 1970-х новое здание семьи Перон становится центром тревожных событий. Гремят двери, гнилостный запах наполняет комнаты, холод пронизывает атмосферу дома, в который семья недавно перебралась.

Детей пугают невидимые существа, и на теле миссис Перон появляются странные синяки. Ситуация обостряется, когда сверхъестественные существа начинают вредить девушкам. Ища помощи, Перроны обращаются к супругам Ворренам, экспертов по изучению и изгнанию злых духов.

Однако на этот раз пара сталкивается с грозной темной силой, проверяющая даже их умения.

"Заклятие": смотрите онлайн трейлер фильма

"Миддлтон"

По сюжету, в колледже Миддлтон неожиданно встречаются успешные взрослые люди Джордж Хартман и Эдит Мартин. Два персонажа, прибывшие в колледж со своими детьми, не были знакомы до встречи.

То, что началось как простая прогулка по университетскому городку в поисках библиотеки, быстро переросло в "вспышку" любви. Любовь, возникшее между Джорджем и Эдит, застало их врасплох.

Яркий и солнечный день оставил большое влияние на их жизнь и точно запечатлелся в их памяти. Но, есть ли у них общее будущее?

"Миддлтон": смотрите онлайн трейлер фильма