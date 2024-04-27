Глядачів надзвичайно приваблює харизма акторки. Кіно 24 підготувало 3 фільми, які дозволять вам насолодитися багатогранністю таланту Віри Фарміги.

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"Вище неба"

У цій історії головний герой Райан Бінгем, успішний менеджер корпорації, який спеціалізується на звільненнях працівників. Його мрія – накопичити мільйон балів у бонусній програмі American Airlines.

Під час однієї зі своїх частих подорожей Райан зустрічається з Алекс Горан, що в результаті призводить до романтичних стосунків між ними. Однак його розпорядок порушується, коли його викликають до офісу компанії в Омахі, штат Небраска. Причина – молода та амбіційна колега Наталі Кінер, яка запропонувала революційний онлайн-метод для проведення звільнень, що ставить під загрозу усталену практику роботи Райана. Адже вона пропонує звільняти людей через всесвітню мережу, що припинило б витрати компанії на постійні авіаперельоти.

Коли Наталі приєднується до Раяна на практику, він повинен впоратися з завданням переконати її, що їхня галузь не може покладатися лише на віртуальне спілкування.

"Вище неба": дивіться онлайн трейлер фільму

"Закляття"

На початку 1970-х новий будинок родини Перон стає центром тривожних подій. Гримають двері, гнильний запах наповнює кімнати, холод пронизує атмосферу будинку, в який сім'я нещодавно перебралася.

Дітей лякають невидимі істоти, і на тілі місіс Перон з'являються дивні синці. Ситуація загострюється, коли надприродні істоти починають шкодити дівчатам. Шукаючи допомоги, Перони звертаються до подружжя Ворренів, експертів у вивченні та вигнанні злих духів.

Однак цього разу пара стикається з грізною темною силою, яка перевіряє навіть їхні вміння.

"Закляття": дивіться онлайн трейлер фільму

"Міддлтон"

За сюжетом, у коледжі Міддлтон несподівано зустрічаються успішні дорослі люди Джордж Хартман і Едіт Мартін. Два персонажі, які прибули до коледжу зі своїми дітьми, не були знайомі до зустрічі.

Те, що почалося як проста прогулянка університетським містечком у пошуках бібліотеки, швидко переросло в "спалах" любові. Кохання, яке виникло між Джорджем та Едіт, застало їх зненацька.

Яскравий і сонячний день залишив вагомий вплив на їхнє життя та точно закарбувався у їхній пам'яті. Та, чи є у них спільне майбутнє?

"Міддлтон": дивіться онлайн трейлер фільму