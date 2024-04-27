Глядачів надзвичайно приваблює харизма акторки. Кіно 24 підготувало 3 фільми, які дозволять вам насолодитися багатогранністю таланту Віри Фарміги.
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"Вище неба"
У цій історії головний герой Райан Бінгем, успішний менеджер корпорації, який спеціалізується на звільненнях працівників. Його мрія – накопичити мільйон балів у бонусній програмі American Airlines.
Під час однієї зі своїх частих подорожей Райан зустрічається з Алекс Горан, що в результаті призводить до романтичних стосунків між ними. Однак його розпорядок порушується, коли його викликають до офісу компанії в Омахі, штат Небраска. Причина – молода та амбіційна колега Наталі Кінер, яка запропонувала революційний онлайн-метод для проведення звільнень, що ставить під загрозу усталену практику роботи Райана. Адже вона пропонує звільняти людей через всесвітню мережу, що припинило б витрати компанії на постійні авіаперельоти.
Коли Наталі приєднується до Раяна на практику, він повинен впоратися з завданням переконати її, що їхня галузь не може покладатися лише на віртуальне спілкування.
"Вище неба": дивіться онлайн трейлер фільму
"Закляття"
На початку 1970-х новий будинок родини Перон стає центром тривожних подій. Гримають двері, гнильний запах наповнює кімнати, холод пронизує атмосферу будинку, в який сім'я нещодавно перебралася.
Дітей лякають невидимі істоти, і на тілі місіс Перон з'являються дивні синці. Ситуація загострюється, коли надприродні істоти починають шкодити дівчатам. Шукаючи допомоги, Перони звертаються до подружжя Ворренів, експертів у вивченні та вигнанні злих духів.
Однак цього разу пара стикається з грізною темною силою, яка перевіряє навіть їхні вміння.
"Закляття": дивіться онлайн трейлер фільму
"Міддлтон"
За сюжетом, у коледжі Міддлтон несподівано зустрічаються успішні дорослі люди Джордж Хартман і Едіт Мартін. Два персонажі, які прибули до коледжу зі своїми дітьми, не були знайомі до зустрічі.
Те, що почалося як проста прогулянка університетським містечком у пошуках бібліотеки, швидко переросло в "спалах" любові. Кохання, яке виникло між Джорджем та Едіт, застало їх зненацька.
Яскравий і сонячний день залишив вагомий вплив на їхнє життя та точно закарбувався у їхній пам'яті. Та, чи є у них спільне майбутнє?
"Міддлтон": дивіться онлайн трейлер фільму
- Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Віра Фарміга активно підтримує Україну та її народ.
- Акторка публікувала промовисті фото та уривок гімну країни у своєму інстаграмі, зачитувала вірш Симоненка українською мовою, а також включила на концерті в Нью-Йорку сигнал повітряної тривогу та вигукнула "Слава Україні!".
- Крім цього, Фарміга на концерті в Рок Академії Нью-Йорку закликала протестувати проти позиції політиків, які підтримують диктатора Путіна.