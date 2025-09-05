Также в ленте снялись Бен Харди, Бо Гедсдон, Джон Бразертон, Миа Томлинсон, Стив Коултер, Шеннон Кук и другие. Американская актриса украинского происхождения Вера Фармига откровенно рассказала о фильме – на Кино 24.

Что рассказала американская актриса Вера Фармига о финале "Заклятие 4"?

По сюжету, Эд и Лоррейн Уоррены сталкиваются со своим самым опасным делом – последним в карьере, которое становится личным испытанием для их любви и веры. Об этой истории, партнерство с Патриком Уилсоном и наследство настоящей Лоррейн Уоррен мы поговорили с Верой Фармигой.

Актриса признается, что еще с первого фильма "Заклятие" почувствовала особую химию со своим сценическим партнером.

Мне повезло с этим партнером по сцене. Мы с Патриком работаем совершенно по-разному, но прекрасно дополняем друг друга. Я бросаюсь в сцену, полагаясь на инстинкты, а он анализирует все на молекулярном уровне. И именно эта разница создает глубину Эда и Лоррейн,

– отмечает Вера.

И добавляет, что мерилом успеха проекта для нее было то, насколько им с Патриком было весело, как много они смеялись.

Если бы мне тогда сказали, что это станет самой успешной хоррор-франшизой в истории, и что нас признают одним из самых иконичных дуэтов в жанре... Не знаю, и хорошо, что я этого не знала. Я не хотела бы чувствовать такое давление. Я обычно ставлю себе минимальные ожидания – только то, что могу контролировать или вложить. Но зная, что рядом Патрик, я могла уверенно идти вперед, чтобы создать Уорренов и их иконографию,

– поделилась актриса.

"Заклятие 4: Последние обряды"

Для Фармиги главный смысл франшизы всегда выходил за пределы простого хоррора. Именно это удерживает ее во франшизе снова и снова.

Ее лейтмотив: страх может постучать, но дверь открывает любовь. И это и есть Эд и Лоррейн. Я считаю гениальным то, что в фильме ужасов главное послание – "совершенная любовь преодолевает страх". Да, мы дарим зрителям страшные моменты, но они подкреплены духовными "витаминами и минералами". Любовь не просто утешает – она целиком стирает страх. И это невероятно,

– говорит Вера.

По ее словам, именно эта комбинация – вера, страх и чувство – делает "Заклятие" уникальным. Фармига считает, что суть Эда и Лоррейн заключается в том, что с ними не хочется прощаться. Они являются идеальной парой, примером настоящей любви и заботы. Актриса отметила, что зрители любят этих персонажей, ведь они демонстрируют, что любовь – это не только чувство, но и сила, которая лечит. Они не просто борются со злом, но и напоминают о лучшем в самих людях.

Особое место в новой части серии занимают отношения Лоррейн с дочерью Джуди.

Для Лоррейн главной задачей всегда было – уберечь Джуди, что мы видели и в "Аннабель". В этой части мы исследуем передачу ее духовной чувствительности. Это огромная тревога для Лоррейн – и как матери, и как женщины, которая знает, насколько тяжелым может быть этот дар. В отношениях матери и дочери переплетаются любовь, страх и ответственность. Лоррейн видела слишком много темноты и сделает все, чтобы ее ребенок оставался в свете,

– поделилась актриса.



MIA TOMLINSON в роли Джуди Уоррен в фильме New Line Cinema "CONJURING: LAST RITES", a Warner Bros. Pictures релиз / Фото Giles Keyte

Фармига признается, что настоящая Лоррейн Уоррен всегда оставалась для нее невидимым спутником. Она рассказала, что они с Патриком за короткое время стали для Лоррейн близкими, и актриса чувствовала, будто вся эта дорога прошла под ее тихой опекой. По словам Веры, присутствие Лоррейн всегда было: в первых двух фильмах физически, а в последних – духовно.

Фармига отмечает, что с режиссером Майклом Чавесом она работает уже не впервые и отмечает его уникальную энергетику. Она подчеркивает, что Чавес напоминает большого ребенка, который искренне обожает Эда и Лоррейн и приносит на площадку ощущение радости и игры, а для нее это является настоящим счастьем – работать с ним.

Что же ждет зрителей в "Последних обрядах"? Фармига уверена: на этот раз чувственная составляющая выйдет на передний план.

Они знают, чего ждать: держаться за кресла, кричать, вздрагивать. Но я думаю, их поразит эмоциональный элемент. Это самая болезненная часть франшизы. Зрители не только будут кричать, но и тянуться за салфетками. Здесь высокий уровень личного, и, по моему мнению, именно об эмоциональности будут говорить больше всего,

– подытожила Вера.

