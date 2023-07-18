Также в фильме сыграли художник и писатель Лесь Подервянский, музыкант (а ныне военный) Мирослав Кувалдин, лидер группы "Кому вниз" Андрей Середа, режиссер Марыся Никитюк, актеры Михаил Жонин, Олег Примогенов и другие. Каким получился первый трейлер картины – читайте дальше.

Смотрите также "Родственники вне закона": что известно о новой комедии Netflix и стоит ли смотреть

"Вересень": все, что нужно знать о фильме

Сюжет фильма разворачивается в начале 2010-х годов. На съемочной площадке трагически погиб актер Николай Вересень, исполняя "незабываемую" роль царя Ивана Грозного. После этого страшного события, черти начали размышлять, что сам Николай может быть перевоплощением Грозного, и пытаются всеми возможными средствами затянуть его душу в ад.

Сюжет рассказа переносит нас в увлекательный микс времени и пространства, где на экране появляются менты-вампиры, выступающие в роли чертей, играющие ангелов гуцулы-пьяницы, а также другие загадочные и мистические существа.

"Вересень": смотрите трейлер фильма

Украинская премьера "Вересень" состоялась в июне на Миколайчук OPEN. Лента получила высокую оценку от программного директора фестиваля Алекса Малышенко. Он назвал эту работу "незаурядным фильмом с черным юмором и всеми признаками будущей культовости".

Отметим, что сценаристом и режиссером "Вересня" был Георгий Фомин, к сожалению, не доживший до момента премьеры фильма, он умер в 2020 году. Его утрата стала большим горем для кинематографического сообщества.

Продюсерами фильма выступили Игорь Савиченко, Роман Климпуш и Владимир Филиппов.