Також у фільмі зіграли художник і письменник Лесь Подерв'янський, музикант (а нині військовий) Мирослав Кувалдін, лідер гурту "Кому вниз" Андрій Середа, режисерка Марися Нікітюк, актори Михайло Жонін, Олег Примогенов та інші. Яким вийшов перший трейлер картини – читайте далі.

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"Вересень": все, що треба знати про фільм

Сюжет стрічки розгортається на початку 2010-х років. На знімальному майданчику трагічно загинув актор Микола Вересень, виконуючи "незабутню" роль царя Івана Грозного. Після цієї страшної події, чорти почали міркувати, що сам Микола може бути перевтіленням Грозного, і намагаються всіма можливими засобами затягнути його душу до пекла.

Сюжет розповіді переносить нас у захопливий мікс часу та простору, де на екрані з'являються менти-вампіри, що виступають у ролі чортів, гуцули-пияки, що грають ангелів, а також інші загадкові й містичні істоти.

"Вересень": дивіться трейлер фільму

Українська прем'єра "Вересня" відбулася в червні на Миколайчук OPEN. Стрічка отримала високу оцінку від програмного директора фестивалю, Алекса Малишенка. Він назвав цю роботу "непересічним фільмом із дуже чорним гумором та усіма ознаками майбутньої культовості".

Зазначимо, що сценаристом і режисером "Вересня" був Георгій Фомін, який, на жаль, не дожив до моменту прем'єри фільму, він помер у 2020 році. Його втрата стала великим горем для кінематографічної спільноти.

Продюсерами фільму виступили Ігор Савиченко, Роман Климпуш та Володимир Філіппов.