Верх цинизма: российский кинорежиссер хочет снять "лучший" сериал о княгине Ольге

Российский кинорежиссер Валерия Гай Германика планирует снять сериал о княгине Ольге по заказу пропагандистского Первого канала. Шоу будет иметь 8 эпизодов.

Съемки запланированы на середину лета, а сейчас проходит кастинг актеров. Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на компанию "Марс Медиа", которая спродюсирует проект. 24 Канал.

Смотрите также "Лучше бы молчал": украинский актер, которым заменили лицо россиянина в шоу СТБ, вышел на связь

Россиянка снимет сериал о княгине Ольге

Авторы проекта постараются "переосмыслить историю" X века, рассказывая о судьбе первой правительницы Руси, принявшей христианство. Германия выразила уверенность в том, что проект выведет ее как художницу на новый уровень. Она сохранила все "фишки" сериала в тайне, а для работы над шоу пригласила команду своего предыдущего проекта "Взаимное согласие".

Режиссер обещает использовать ручную камеру и длинные кадры для создания ощущения реальности и погружения в историческую среду.

Я понимала, что хочу сделать лучшее, что могу, и быть полезной на том проекте, который, по моему мнению, могу снять только я. Сейчас я разрешаю себе выбирать, снимаю редко. И мне это нравится, потому что накапливается творческая сила и некоторый внутренний опыт, на который могу опереться,

– сказала россиянка Германика.

Реакция сети