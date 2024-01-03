Девушка опубликовала видео, в котором открыла уже находящуюся на поздних стадиях беременности тайну. Следует отметить, что в течение длительного времени она скрывала свое любопытное положение. Узнайте в материале, что еще сказала Виктория о своем особом периоде.

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Виктория Варлей станет мамой впервые

Украинская актриса призналась, что в течение беременности набрала 20 килограммов, так что ее фигура уже не такая стройная, как это было раньше, впрочем, это не сравнится с ощущением счастья, которое сейчас переполняет Викторию. Вероятно, вскоре девушка уже встретится со своим малышом, пол которого сейчас держит в секрете.

Это мои любимые Reels за 2023 год. Спасибо всем подписчикам, кто все это время не замечал мои +20 кг. Вы лучшие,

– подписала ролик Виктория.

Подписчики сразу отреагировали на счастливую новость и поздравили актрису. Вот что они написали:

"А все говорили: "Сколько можно быть самим?" Просто не было того человека рядом, явился тот, кого так долго ждала – теперь жизнь счастлива. И безразлично, когда счастье пришло, потому что всему свое время."

"Как приятно увидеть хорошие новости, искренне рада за вас!"

"Приветствую от всего сердца, я даже не догадалась бы."

"Какое видео!! Мурашки просто!"

"Вау! Поздравляю! Вот вы конспиратор!"

"Прекрасно выглядите, как всегда! Я заметила изменения вашего состояния три месяца назад."

Виктория Варлей: что известно об украинской актрисе

Актриса, известная своей ролью в фильме "Суперкопы", Виктория Варлей, была участницей шоу "Холостяк", где главным героем был Алекс Топольский. Впрочем, на пороге финала девушка самостоятельно приняла решение покинуть проект. Также известно, что раньше у Виктории были романтические связи с украинским актером Тарасом Цымбалюком.

Она отправилась в США, где встретила своего возлюбленного, по имени Петр. Он несколько старше Виктории, и у него есть дети от предыдущего брака. Однако это не мешает им быть невероятно счастливыми вместе. Пара поженилась и совсем скоро станут родителями.