Известный голливудский актер, ранее поддерживавший Украину, подыграл российской пропаганде
- Виллем Дефо посетил российский павильон на Венецианской биеннале, что вызвало возмущение среди украинцев.
- Российские пропагандистские ресурсы использовали этот визит, чтобы заявить о признании российской культуры на мировом уровне, что разочаровало украинских сторонников актера.
Популярный Уиллем Дефо подыграл российской пропаганде. Голливудский актер посетил российский павильон на Венецианской биеннале.
Об этом стало известно из Telegram-канала российского ансамбля. В материале 24 Канала рассказываем, какое видео опубликовали россияне и почему украинцы возмущены такой позицией актера.
Смотрите также Это немалая сумма: какой гонорар получила Мерил Стрип за роль в фильме "Дьявол носит Прада 2"
Уиллем Дефо попал в скандал: что произошло?
Известный голливудский актер Уиллем Дефо оказался в центре скандала после посещения российского павильона на Венецианской биеннале.
В этом году мероприятие и без того вызвало возмущение, ведь Россию допустили к участию несмотря на то, что она является государством-агрессором и ведет полномасштабную войну против Украины.
Российские пропагандисты о Уиллеме Дефо / Скриншот из телеграмма
Пропагандистские ресурсы мгновенно подхватили ситуацию: они распространили видео с актером и начали заявлять, что российскую культуру якобы признают на мировом уровне. По словам представителей российского ансамбля, Виллем Дефо слушал исполнение русских народных песен. Это вызвало недоумение и разочарование среди его украинских поклонников.
Почему украинцы возмущены решением актера?
Украинцы остро отреагировали на поступок актера, считая, что он подыграл российской пропаганде и стал частью попыток "отбеливания" России на международной арене. Особенно учитывая то, что ранее Уиллем Дефо демонстрировал поддержку Украине.
Интересно также Очередной российский бред: Уиллему Дефо приписали лживые высказывания об Украине
В частности, он сыграл одну из ролей в фильме "Глаза: Легенда Карпат", связанном с украинской культурой, где исполнял украинскую народную песню "Взял бы я бандуру". Также актер участвовал в благотворительном проекте The Suppliants Project Ukraine, который усиливал и гуманизирует голоса украинцев – военных, беженцев, активистов, художников и общественных деятелей. О событии сообщали на сайте Eventbrite.
При таких обстоятельствах позиция Виллем Дефо пока остается непонятной. В то же время российские медиа уже успели распространить нарративы о якобы активной поддержке России со стороны голливудского актера.
Ранее в подобный скандал попадала и Николь Кидман, которая высказывалась о своей любви к русской культуре в подкасте Las Culturistas.