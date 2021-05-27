Скоро увидимся, – Вин Дизель записал видеообращение для поклонников "Форсажа"

B&H Film Distribution Company на своей ютуб странице опубликовали видеообращение от актера и продюсера франшизы "Форсаж" Вина Дизеля. Он пригласил поклонников в кинотеатры на премьеру новой части культовой части "Форсаж 9: Безудержная Сага". Сегодня, 27 мая, состоится премьера безудержной саги!

"Давно не виделись. Дороги немного опустели. Места, где мы собирались, затихли. Позади год тяжелых испытаний. Но впереди – новый день, полный надежд. Уже более сотни лет существует место, куда мы всегда шли, чтобы развлечься, чтобы убежать, попасть в другие миры. Это кино. Наступает и светлый миг, когда свет гаснет. Запускается проектор. И мы верим", – Вин Дизель трогательно пригласил зрителей в кино.

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Далее в ролике показывают безумные кадры из новой части франшизы "Форсаж" и Вин Дизель продолжает: "Порадоваться. И снова начали верить. Ибо где еще бывают такие повороты, как в кино? Скоро увидимся".

Вин Дизель пригласил поклонников в кино на "Форсаж 9: Безудержная Сага" 2021: смотрите видео онлайн

Сюжет "Форсажа 9"

Доминик Торетто вынужден вступить в противостояние со своим младшим братом. Тот устроился на работу к врагу Торетто – Сайфер. Женщина решила воспользоваться родственными связями своего наемника и приказала убить Доминика. Вся команда "Форсажа" соберется, чтобы дать отпор.

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Актеры фильма "Форсаж 9"

Даже по трейлеру зрителей ошарашивает актерский состав ленты. В "Форсаж 9: Безудержная сага" сыграли топовые актеры Голливуда:

Вин Дизель – Доминик Торетто

Джон Сина – Джейкоб Торетто

Мишель Родригес – Лотти

Тайриз Гибсон – Роман Пирс

Брюстер – Миа Торетто

Шарлиз Терон – Сайфер

Ludacris – Теж Паркер

Паркер Хелен Миррен – Магдалина Шоу и др.

Кроме этого, 10-летний сын Вина Дизеля также появится в картине. Мальчик сыграл молодого Доминика в фильме "Форсаж 9: Безудержная сага".