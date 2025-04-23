Известная актриса назвала имя режиссера из России, который предлагал ей оральный секс за роль: кто это

Известная актриса Виталина Библив сегодня является одной из самых популярных артисток в Украине. Однако так было не всегда. В начале своей карьеры Виталина получила ужасное предложение от российского режиссера.

Александр Ашкенази предложил актрисе резко подняться по карьерной лестнице, склоняя ее к сексу. Об этом рассказывает Кино 24 со ссылкой на интервью Маши Ефросининой.

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Виталина Библив об ужасных предложениях российского режиссера: что произошло

Когда Библив было всего 19, российский режиссер Александр Ашкенази сделал ей предложение, которое якобы могло способствовать ее карьере, но содержало унизительное условие. Игнорируя этические границы, он пытался склонить молодую актрису к интимным отношениям. В ответ девушка решительно отказала и дала ему достойный отпор.

Когда мне было 19 лет, был режиссер Александр Ашкенази. Он живет сейчас в дерьме. Я снималась в массовке, он ко мне подходит и говорит: "Если ты со мной переспишь или в*дсм*кчешь мне, я тебе дам главную роль в новом проекте". А я ответила: "А не пошли бы вы...". У меня был выбор: синяя таблетка или красная,

– поделилась Виталина.

Интервью Виталины Библив: смотрите видео онлайн

Кстати, актриса до сих пор вспоминает, как твердо тогда отстояла свою позицию. Несмотря на молодой возраст, она сумела проанализировать ситуацию, принять взвешенное решение и достойно отказаться от унизительного предложения. Как показало время, даже без подобных "компромиссов" она достигла успехов в кинематографе.

Кстати, недавно вышел новый сезон сериала, в котором сыграла Виталина Библив. Эта лента идеальна для семейного просмотра: где смотреть.