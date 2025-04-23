Олександр Ашкеназі запропонував акторці різко піднятися кар'єрними сходами, схиляючи її до сексу. Про це розповідає Кіно 24 з посиланням на інтерв'ю Маші Єфросиніній.

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Віталіна Біблів про жахливі пропозиції російського режисера: що сталося

Коли Біблів було лише 19, російський режисер Олександр Ашкеназі зробив їй пропозицію, що нібито могла сприяти її кар'єрі, але містила принизливу умову. Ігноруючи етичні межі, він намагався схилити молоду акторку до інтимних стосунків. У відповідь дівчина рішуче відмовила та дала йому гідну відсіч.

Коли мені було 19 років, був режисер Олександр Ашкеназі. Він живе зараз в лайні. Я знімалась в масовці, він до мене підходить і каже: "Якщо ти зі мною переспиш або в*дсм*кчеш мені, я тобі дам головну роль в новому проєкті". А я відповіла: "А не пішли б ви…". У мене був вибір: синя таблетка чи червона,

– поділилася Віталіна.

Інтерв'ю Віталіни Біблів: дивіться відео онлайн

До речі, акторка досі згадує, як твердо тоді відстояла свою позицію. Попри молодий вік, вона зуміла проаналізувати ситуацію, прийняти зважене рішення та гідно відмовитися від принизливої пропозиції. Як показав час, навіть без подібних "компромісів" вона досягла успіхів у кінематографі.

До речі, нещодавно вийшов новий сезон серіалу, у якому зіграла Віталіна Біблів. Ця стрічка ідеальна для сімейного перегляду: де дивитись.