Если вам не удалось посмотреть эту мелодраму во время ее кинопроката, теперь у вас появилась прекрасная возможность. Уже с 28 августа "Вкус Свободы" стал доступным для просмотра на всемирно известной стриминговой платформе Netflix.

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На Netflix вышел фильм "Вкус свободы": о чем лента

Сюжет фильма разворачивается вокруг молодой девушки, по имени Варвара, которая видит кулинарию как настоящее искусство и мечтает создавать блюда высокой кухни. Однако ее увольняют с работы в придорожном кафе, где не разделили ее амбиции. Несмотря на неудачу, Варвара не теряет оптимизма и отправляется во Львов, чтобы осуществить свои мечты и достичь успеха.

"Вкус свободы": смотрите онлайн трейлер фильма

История фильма вдохновлена творчеством Ольги Франко, невестки Ивана Франко, которая является автором кулинарной книги "1-я украинская общепрактическая кухня". Благодаря ее работе мы имеем возможность узнать, какой была высокая украинская кухня в прошлом веке.

Главную роль в фильме сыграла Ирина Кудашова, а актерский состав дополнили такие известные украинские актеры, как Ирма Витовская, Константин Темляк, Римма Зюбина и другие.

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В течение четырех недель в украинском кинопрокате, комедия "Вкус Свободы" заработала 2 567 627 гривен. За это время было продано 16 919 билетов. Фильм демонстрировался в кинотеатрах по всей Украине, привлекая значительное внимание зрителей и получив популярность среди поклонников украинского кино.