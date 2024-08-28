Якщо вам не вдалося подивитися цю мелодраму під час її кінопрокату, тепер у вас з'явилася чудова можливість. Вже з 28 серпня "Смак Свободи" став доступним для перегляду на всесвітньо відомій стримінговій платформі Netflix.

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На Netflix вийшов фільм "Смак свободи": про що стрічка

Сюжет фільму розгортається навколо молодої дівчини, на ім'я Варвара, яка бачить кулінарію як справжнє мистецтво і мріє створювати страви високої кухні. Однак її звільняють з роботи в придорожньому кафе, де не розділили її амбіції. Попри невдачу, Варвара не втрачає оптимізму і вирушає до Львова, щоб здійснити свої мрії й досягти успіху.

"Смак свободи": дивіться онлайн трейлер фільму

Історія фільму натхненна творчістю Ольги Франко, невістки Івана Франка, яка є авторкою кулінарної книги "1-ша українська загальнопрактична кухня". Завдяки її роботі ми маємо можливість дізнатися, якою була висока українська кухня в минулому столітті.

Головну роль у фільмі зіграла Ірина Кудашова, а акторський склад доповнили такі відомі українські актори, як Ірма Вітовська, Костянтин Темляк, Римма Зюбіна та інші.

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Протягом чотирьох тижнів в українському кінопрокаті, комедія "Смак Свободи" заробила 2 567 627 гривень. За цей час було продано 16 919 квитків. Фільм демонструвався в кінотеатрах по всій Україні, привернувши значну увагу глядачів і здобувши популярність серед шанувальників українського кіно.