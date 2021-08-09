Сегодня Владимир Талашко – народный артист Украины. Преподает и является художественным руководителем у дикторов-тележурналистов в университете имени Карпенко-Карого.

К теме 75-летнего Владимира Талашко из Карпенко-Карого обвинили в домогательствах к студенткам

Что известно о творческой жизни и фильмографии актера

  • Дебют звезды состоялся еще в детстве, когда он декламировал стихи перед шахтерами – отцовскими коллегами;
  • Известно, что семья была против актерской карьеры, поэтому сначала он учился в горном техникуме. Там же прочел стихотворение Шевченко "Минають дні, минають ночі". Его заметил режиссер Донецкого музыкально-драматического театра и забрал к себе;
  • Окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. И. Карпенко-Карого;
  • Более 20 лет играл в Донецком национальном академическом украинском музыкально-драматическом театре;
  • В кино – с 1979 года. Тогда и получил звание Заслуженного артиста ССР, а в 2002 году – Народного артиста Украины.

В бой идут одни "старики", 1973

Признание Владимир Талашко получил благодаря фильму Леонида Быкова "В бой идут одни "старики" в 1973 году. В советской ленте он сыграл старшего лейтенанта Сергея Скворцова.

"В бой идут одни "старики", Вспомнить все 2019: смотрите видео

Когда человек улыбнулся, 1973

Фильм отображает события трагедии, когда в автокатастрофе погибли летчик Роман и стюардесса Ольга. Владимир Талашко сыграл роль радиста.

"Когда человек улыбнулся" 1973: смотрите фильм

Тайны Святого Юра, 1982

Фильм основан на реальных исторических фактах Первой мировой войны. События происходят в Галичине. Главная роль Ореста принадлежала актеру Талашко.

Володимир талашко
Владимир Талашко / Фото Кинориум

Вперед, за сокровищами гетмана! 1993

Когда-то давно украинский гетман Иван Полуботок послал сокровища в британский банк. Он надеялся на то, что, когда Украина избавится от ига, золото поможет народу. Актер Владимир Талашко в этом фильме превратился в Феликса Дзержинского.

Вперед, за сокровищами гетмана! 1993: смотрите фильм

Еще больше фильмов, в которых снимался Владимир Талашко:

  • "Юркины рассветы" – Александр;
  • "Белый круг" – Шлейхерт;
  • "Как закалялась сталь" – Окунев;
  • "Капитан Немо" – Нед Ленд;
  • "Дума о Ковпаке" – Иван Тризна;
  • "Рожденная революцией" – Басаргин;
  • "Дочь командора" – майор Беда;
  • "Какая у вас улыбка" – Алексей;
  • "Если враг не сдается..." – Русанов;
  • "На острие меча" – Петлюра;
  • "Марина" – российский офицер;
  • "Ждите связного" – Беляев;
  • "Пароль знали двое" – Дягтеренко;
  • "Осторожно! Красная ртуть!" – Анатоль Иванович Тополь;
  • "Под знаком Скорпиона" – Феликс Дзержинский;
  • "Ленин в огненном кольце" – Феликс Дзержинский.

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Что известно о секс-скандале с участием Владимира Талашко

  • О домогательствах актера в фейсбуке рассказал Богдан Панкрухин. Сценарист собрал истории студенток и абитуриенток Киевского университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, которых домогался Владимир Талашко;
  • Рассказали, что звезда "В бой идут одни "старики" более 20 лет работает по одной и той же схеме – приглашает девушек в гости, будто на репетиции, а на самом деле – фотографирует их обнаженными и предлагает интим;
  • Янина Соколова прокомментировала скандал с Талашко, ведь сама закончила Карпенко-Карого. Она заявила, что к студенткам пристает не только он. "Ректор вуза знает обо всем этом и молчаливым согласием фактически покрывает. За это время он не сделал ничего, чтобы этот процесс остановить", – дополнила журналистка;
  • Минкульт отреагировал на ситуацию, которая сложилась в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И.К. Карпенко-Карого: "Министерство культуры и информационной политики глубоко встревожено из-за обвинений одного из преподавателей в недопустимом поведении по отношению к бывшим студенткам. Мы немедленно инициируем служебное расследование. Призываем руководство университета способствовать оперативной и всесторонней проверке всех приведенных выпускницами фактов.