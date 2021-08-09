Сегодня Владимир Талашко – народный артист Украины. Преподает и является художественным руководителем у дикторов-тележурналистов в университете имени Карпенко-Карого.

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Что известно о творческой жизни и фильмографии актера

Дебют звезды состоялся еще в детстве, когда он декламировал стихи перед шахтерами – отцовскими коллегами;

Известно, что семья была против актерской карьеры, поэтому сначала он учился в горном техникуме. Там же прочел стихотворение Шевченко "Минають дні, минають ночі". Его заметил режиссер Донецкого музыкально-драматического театра и забрал к себе;

Окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. И. Карпенко-Карого;

Более 20 лет играл в Донецком национальном академическом украинском музыкально-драматическом театре;

В кино – с 1979 года. Тогда и получил звание Заслуженного артиста ССР, а в 2002 году – Народного артиста Украины.

В бой идут одни "старики", 1973

Признание Владимир Талашко получил благодаря фильму Леонида Быкова "В бой идут одни "старики" в 1973 году. В советской ленте он сыграл старшего лейтенанта Сергея Скворцова.

"В бой идут одни "старики", Вспомнить все 2019: смотрите видео

Когда человек улыбнулся, 1973

Фильм отображает события трагедии, когда в автокатастрофе погибли летчик Роман и стюардесса Ольга. Владимир Талашко сыграл роль радиста.

"Когда человек улыбнулся" 1973: смотрите фильм

Тайны Святого Юра, 1982

Фильм основан на реальных исторических фактах Первой мировой войны. События происходят в Галичине. Главная роль Ореста принадлежала актеру Талашко.



Владимир Талашко / Фото Кинориум

Вперед, за сокровищами гетмана! 1993

Когда-то давно украинский гетман Иван Полуботок послал сокровища в британский банк. Он надеялся на то, что, когда Украина избавится от ига, золото поможет народу. Актер Владимир Талашко в этом фильме превратился в Феликса Дзержинского.

Вперед, за сокровищами гетмана! 1993: смотрите фильм

Еще больше фильмов, в которых снимался Владимир Талашко:

"Юркины рассветы" – Александр;

"Белый круг" – Шлейхерт;

"Как закалялась сталь" – Окунев;

"Капитан Немо" – Нед Ленд;

"Дума о Ковпаке" – Иван Тризна;

"Рожденная революцией" – Басаргин;

"Дочь командора" – майор Беда;

"Какая у вас улыбка" – Алексей;

"Если враг не сдается..." – Русанов;

"На острие меча" – Петлюра;

"Марина" – российский офицер;

"Ждите связного" – Беляев;

"Пароль знали двое" – Дягтеренко;

"Осторожно! Красная ртуть!" – Анатоль Иванович Тополь;

"Под знаком Скорпиона" – Феликс Дзержинский;

"Ленин в огненном кольце" – Феликс Дзержинский.

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