Сьогодні Володимир Талашко – народний артист України. Викладає і є художнім керівником у дикторів-тележурналістів в університеті імені Карпенка-Карого.

До теми 75-річного Володимира Талашка з Карпенка-Карого звинуватили в домаганнях до студенток

Що відомо про творче життя та фільмографію актора

  • Дебют зірки відбувся ще в дитинстві, коли він декламував вірші перед шахтарями – батьковими колегами;
  • Відомо, що родина була проти акторської кар’єри, тому спершу він навчався в гірничому технікумі. Там же прочитав вірш Шевченка "Минають дні, минають ночі". Його помітив режисер Донецького музично-драматичного театру й забрав до себе;
  • Закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого;
  • Понад 20 років грав у Донецькому національному академічному українському музично-драматичному театрі;
  • У кіно – з 1979 року. Тоді й отримав звання "Заслуженого артиста ССР", а 2002 року – "Народного артиста України".

В бій ідуть лише "старі", 1973

Визнання Володимир Талашко отримав завдяки фільму Леоніда Бикова "В бій ідуть лише "старі" у 1973 році. У радянській стрічці він зіграв старшого лейтенанта Сергія Скворцова.

"У бій ідуть лише "старі", Згадати все 2019: дивіться відео

Коли людина посміхнулася, 1973

Фільм зображає події трагедії, коли а автокатастрофі загинули льотчик Роман і стюардеса Ольга. Володимир Талашко зіграв роль радиста.

"Коли людина посміхнулася" 1973: дивіться фільм

Таємниці Святого Юра, 1982

Фільм ґрунтується на реальних історичних фактах Першої світової війни. Події відбуваються в Галичині. Головна роль Ореста належала акторові Талашко.

Володимир талашко
Володимир Талашко / Фото Кіноріум

Вперед, за скарбами гетьмана!, 1993

Колись давно український гетьман Іван Полуботок відіслав скарби у британський банк. ВІн сподівався на те, що, коли Україна позбудеться ярма, золото допоможе народу. Актор Володимир Талашко в цьому фільмі перевтілився у Фелікса Дзержинського.

Вперед, за скарбами гетьмана! 1993: дивіться фільм

Ще більше фільмів, у яких знімався Володимир Талашко:

  • "Юркові світанки" – Олександр;
  • "Біле коло" – Шлейхерт;
  • "Як гартувалась сталь" – Окунєв;
  • "Капітан Немо" – Нед Ленд;
  • "Дума про Ковпака" – Іван Тризна;
  • "Народжена революцією" – Басаргін;
  • "Дочка командора" – майор Біда;
  • "Яка у вас посмішка" – Олексій;
  • "Якщо ворог не здається…" – Русанов;
  • "На вістрі меча" – Петлюра;
  • "Марина" – російський офіцер;
  • "Чекайте на зв'язкового" – Беляєв;
  • "Пароль знали двоє" – Дягтеренко;
  • "Обережно! Червона ртуть!" – Анатоль Іванович Тополь;
  • "Під знаком Скорпіона" – Фелікс Дзержинський;
  • "Ленін у вогненному кільці" – Фелікс Дзержинський.

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Що відомо про секс-скандал за участі Володимира Талашко

  • Про домагання актора у фейсбуку розповів Богдан Панкрухін. Сценарист зібрав історії студенток і абітурієнток Київського університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, яких домагався Володимир Талашко;
  • Розповіли, що зірка "В бій ідуть лише старі" понад 20 років працює за однією й тією ж схемою – запрошує дівчат у гості, начебто на репетиції, а насправді – фотографує їх оголеними і пропонує інтим;
  • Яніна Соколова прокоментувала скандал із Талашком, адже сама закінчила Карпенка-Карого. Вона заявила, що до студенток домагається не лише він. "Ректор вишу знає про все це й мовчазною згодою фактично покриває. За цей час він не зробив нічого, аби цей процес зупинити", – доповнила журналістка;
  • Мінкульт відреагував на ситуацію, яка склалася у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого: "Міністерство культури та інформаційної політики глибоко стривожене через звинувачення одного з викладачів у неприпустимій поведінці по відношенню до колишніх студенток. Ми негайно ініціюємо службове розслідування. Закликаємо керівництво університету сприяти оперативній та всебічній перевірці усіх наведених випускницями фактів.