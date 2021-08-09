Сьогодні Володимир Талашко – народний артист України. Викладає і є художнім керівником у дикторів-тележурналістів в університеті імені Карпенка-Карого.

До теми 75-річного Володимира Талашка з Карпенка-Карого звинуватили в домаганнях до студенток

Що відомо про творче життя та фільмографію актора

Дебют зірки відбувся ще в дитинстві, коли він декламував вірші перед шахтарями – батьковими колегами;

Відомо, що родина була проти акторської кар’єри, тому спершу він навчався в гірничому технікумі. Там же прочитав вірш Шевченка "Минають дні, минають ночі". Його помітив режисер Донецького музично-драматичного театру й забрав до себе;

Закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого;

Понад 20 років грав у Донецькому національному академічному українському музично-драматичному театрі;

У кіно – з 1979 року. Тоді й отримав звання "Заслуженого артиста ССР", а 2002 року – "Народного артиста України".

В бій ідуть лише "старі", 1973

Визнання Володимир Талашко отримав завдяки фільму Леоніда Бикова "В бій ідуть лише "старі" у 1973 році. У радянській стрічці він зіграв старшого лейтенанта Сергія Скворцова.

"У бій ідуть лише "старі", Згадати все 2019: дивіться відео

Коли людина посміхнулася, 1973

Фільм зображає події трагедії, коли а автокатастрофі загинули льотчик Роман і стюардеса Ольга. Володимир Талашко зіграв роль радиста.

"Коли людина посміхнулася" 1973: дивіться фільм

Таємниці Святого Юра, 1982

Фільм ґрунтується на реальних історичних фактах Першої світової війни. Події відбуваються в Галичині. Головна роль Ореста належала акторові Талашко.



Володимир Талашко / Фото Кіноріум

Вперед, за скарбами гетьмана!, 1993

Колись давно український гетьман Іван Полуботок відіслав скарби у британський банк. ВІн сподівався на те, що, коли Україна позбудеться ярма, золото допоможе народу. Актор Володимир Талашко в цьому фільмі перевтілився у Фелікса Дзержинського.

Вперед, за скарбами гетьмана! 1993: дивіться фільм

Ще більше фільмів, у яких знімався Володимир Талашко:

"Юркові світанки" – Олександр;

"Біле коло" – Шлейхерт;

"Як гартувалась сталь" – Окунєв;

"Капітан Немо" – Нед Ленд;

"Дума про Ковпака" – Іван Тризна;

"Народжена революцією" – Басаргін;

"Дочка командора" – майор Біда;

"Яка у вас посмішка" – Олексій;

"Якщо ворог не здається…" – Русанов;

"На вістрі меча" – Петлюра;

"Марина" – російський офіцер;

"Чекайте на зв'язкового" – Беляєв;

"Пароль знали двоє" – Дягтеренко;

"Обережно! Червона ртуть!" – Анатоль Іванович Тополь;

"Під знаком Скорпіона" – Фелікс Дзержинський;

"Ленін у вогненному кільці" – Фелікс Дзержинський.

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