Скандал с Владимиром Талашко: в каких фильмах снимался актер и что о нем известно
Источник:24 канал
Украинский актер 75-летний Владимир Талашко попал в скандал. Его обвинили в сексуальных домогательствах со студентками и абитуриентками Киевского университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Что мы знаем о звезде и его фильмографии – читайте на Кино 24.
Сегодня Владимир Талашко – народный артист Украины. Преподает и является художественным руководителем у дикторов-тележурналистов в университете имени Карпенко-Карого.
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Что известно о творческой жизни и фильмографии актера
- Дебют звезды состоялся еще в детстве, когда он декламировал стихи перед шахтерами – отцовскими коллегами;
- Известно, что семья была против актерской карьеры, поэтому сначала он учился в горном техникуме. Там же прочел стихотворение Шевченко "Минають дні, минають ночі". Его заметил режиссер Донецкого музыкально-драматического театра и забрал к себе;
- Окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. И. Карпенко-Карого;
- Более 20 лет играл в Донецком национальном академическом украинском музыкально-драматическом театре;
- В кино – с 1979 года. Тогда и получил звание Заслуженного артиста ССР, а в 2002 году – Народного артиста Украины.
В бой идут одни "старики", 1973
Признание Владимир Талашко получил благодаря фильму Леонида Быкова "В бой идут одни "старики" в 1973 году. В советской ленте он сыграл старшего лейтенанта Сергея Скворцова.
"В бой идут одни "старики", Вспомнить все 2019: смотрите видео
Когда человек улыбнулся, 1973
Фильм отображает события трагедии, когда в автокатастрофе погибли летчик Роман и стюардесса Ольга. Владимир Талашко сыграл роль радиста.
"Когда человек улыбнулся" 1973: смотрите фильм
Тайны Святого Юра, 1982
Фильм основан на реальных исторических фактах Первой мировой войны. События происходят в Галичине. Главная роль Ореста принадлежала актеру Талашко.
Владимир Талашко / Фото Кинориум
Вперед, за сокровищами гетмана! 1993
Когда-то давно украинский гетман Иван Полуботок послал сокровища в британский банк. Он надеялся на то, что, когда Украина избавится от ига, золото поможет народу. Актер Владимир Талашко в этом фильме превратился в Феликса Дзержинского.
Вперед, за сокровищами гетмана! 1993: смотрите фильм
Еще больше фильмов, в которых снимался Владимир Талашко:
- "Юркины рассветы" – Александр;
- "Белый круг" – Шлейхерт;
- "Как закалялась сталь" – Окунев;
- "Капитан Немо" – Нед Ленд;
- "Дума о Ковпаке" – Иван Тризна;
- "Рожденная революцией" – Басаргин;
- "Дочь командора" – майор Беда;
- "Какая у вас улыбка" – Алексей;
- "Если враг не сдается..." – Русанов;
- "На острие меча" – Петлюра;
- "Марина" – российский офицер;
- "Ждите связного" – Беляев;
- "Пароль знали двое" – Дягтеренко;
- "Осторожно! Красная ртуть!" – Анатоль Иванович Тополь;
- "Под знаком Скорпиона" – Феликс Дзержинский;
- "Ленин в огненном кольце" – Феликс Дзержинский.
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Что известно о секс-скандале с участием Владимира Талашко
- О домогательствах актера в фейсбуке рассказал Богдан Панкрухин. Сценарист собрал истории студенток и абитуриенток Киевского университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, которых домогался Владимир Талашко;
- Рассказали, что звезда "В бой идут одни "старики" более 20 лет работает по одной и той же схеме – приглашает девушек в гости, будто на репетиции, а на самом деле – фотографирует их обнаженными и предлагает интим;
- Янина Соколова прокомментировала скандал с Талашко, ведь сама закончила Карпенко-Карого. Она заявила, что к студенткам пристает не только он. "Ректор вуза знает обо всем этом и молчаливым согласием фактически покрывает. За это время он не сделал ничего, чтобы этот процесс остановить", – дополнила журналистка;
- Минкульт отреагировал на ситуацию, которая сложилась в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И.К. Карпенко-Карого: "Министерство культуры и информационной политики глубоко встревожено из-за обвинений одного из преподавателей в недопустимом поведении по отношению к бывшим студенткам. Мы немедленно инициируем служебное расследование. Призываем руководство университета способствовать оперативной и всесторонней проверке всех приведенных выпускницами фактов.