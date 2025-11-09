В фильмах с Зеленским снялись и украинские звезды. В частности, певицы Надя Дорофеева, Вера Брежнева и Анастасия Приходько, Андрей Данилко (Верка Сердючка) и Инна Белоконь.
Звезды, которые снимались в фильмах вместе с Зеленским
Надя Дорофеева и Анастасия Короткая
Певица Надя Дорофеева и актриса Анастасия Короткая снялись в фильме "Я, ты, он, она", который вышел в 2018 году. Владимир Зеленский сыграл главную роль. Короткая воплотила на экране его жену.
"Я, ты, он, она": смотрите онлайн трейлер фильма
Вера Брежнева
Певица Вера Брежнева присоединилась к съемкам комедии "8 лучших свиданий", который является продолжением фильмов "8 первых свиданий" и "8 новых свиданий". Владимир Зеленский – исполнитель главной роли в трех лентах.
Брежнева играет роль жены Зеленского.
"8 лучших свиданий": смотрите онлайн трейлер фильма
Андрей Данилко и Инна Белоконь
Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, и его сценическая партнерша Инна Белоконь перевоплотились в призраков в новогоднем мюзикле 2007 года "Очень новогоднее кино, или Ночь в музее".
Именно с ними встречается главный герой, студент Вася Васильков, которого играет Владимир Зеленский, в музее, когда сторож дает ему ключи от заведения на одну ночь.
Данилко и Белоконь в фильме "Очень новогоднее кино, или Ночь в музее" / Кадр из фильма
В фильмах с нынешним президентом Украины также снялись его коллеги по "Кварталу 95" Евгений Кошевой, Елена Кравец, Александр Пикалов, Юрий Корявченков, Юрий Крапов и Сергей Казанин, Анастасия Приходько, Людмила Барбир, Андрей Доманский, Юрий Горбунов и другие.