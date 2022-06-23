Что известно о сериале

История в новом проекте будет разворачиваться за тысячи лет до событий из книг писателя Джона Толкина и фильмов Питера Джексона по мотивам "Властелина колец". Известно, что Amazon уже запланировал пять сезонов этого сериала.

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В первом сезоне будет 8 серий, бюджет которых составил 464 миллиона долларов. Шоуранерами сериала являются Джон Д. Пейн и Патрик Маккей. Режиссером первых двух эпизодов станет Хуан Антонио Байона. Главные роли в сериале сыграют:

Ленни Генри ("Гарри Поттер и узник Азкабана"),

Роберт Арамайо ("Игра престолов"),

Назанин Бонъяди ("Отель Мумбаи: противостояние"),

Морфидд Кларк ("Темные материи", "Дракула") и другие звезды.

IGN показал фото орков в сериале

По словам авторов шоу, орки Второй эпохи Средиземья будут отличаться от показов в фильмах Питер Джексон.

Они в "Перстнях удачные" станут дикими и менее мускулистыми, ведь после Войны Гнева в конце Первой Эпохи они фактически оказались на грани исчезновения. Оставшиеся в живых орки разбились на мелкие группы и исчезли в пещерах. В сериале покажут также орков-женщин.

"Властелин колец: Кольца Власти": орки в сериале / Фото IGN

Когда ждать сериал

Премьера "Перстень власти" состоится 2 сентября 2022 года . Шоу можно будет посмотреть на стриминговом сервисе Amazon Prime Video.

"Властелин колец: Кольца власти": смотрите тизер-трейлер онлайн

Что известно о "Властелине колец"

"Властелин колец" – это киноадаптация одноименного романа-трилогии Джона Толкина. В 1997 году Питер Джексон получил право на экранизацию произведения у продюсера Сола Зенца. Позже режиссер предложил проект студии New Line Cinema. Съемки приступили в 1999 году.