Що відомо про серіал
Історія у новому проєкті розгортатиметься за тисячі років до подій з книг письменника Джона Толкіна і фільмів Пітера Джексона за мотивами "Володаря перснів". Відомо, що Amazon вже запланував 5 сезонів цього серіалу.
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У першому сезоні буде 8 серій, бюджет яких склав 464 мільйони доларів. Шоуранерами серіалу є Джон Д. Пейн і Патрік Маккей. Режисером перших двох епізодів буде Хуан Антоніо Байона. Головні ролі у серіалі зіграють:
- Ленні Генрі ("Гаррі Поттер і в'язень Азкабану"),
- Роберт Арамайо ("Гра престолів"),
- Назанін Бон'яді ("Готель Мумбаї: протистояння"),
- Морфідд Кларк ("Темні матерії", "Дракула") та інші зірки.
IGN показав фото орків у серіалі
За словами авторів шоу, орки Другої епохи Середзем'я відрізнятимуться від тих, що показав у фільмах Пітер Джексон.
Вони у "Перснях вдали" стануть дикішими та менш мускулистими, адже після Війни Гніву наприкінці Першої Епохи вони фактично опинилися на межі зникнення. Орки, що залишилися живими, розбилися на дрібні групи й зникли в печерах. У серіалі покажуть також орків-жінок.
"Володар перснів: Персні Влади": орки у серіалі / Фото IGN
Коли чекати серіал
Прем'єра "Перснів влади" відбудеться 2 вересня 2022 року. Шоу можна буде переглянути на стрімінговому сервісі Amazon Prime Video.
"Володар перснів: Персні влади": дивіться тизер-трейлер онлайн
Що відомо про "Володаря перснів"
"Володар перснів" – це кіноадаптація однойменного роману-трилогії Джона Толкіна. У 1997 році Пітер Джексон отримав права на екранізацію твору у продюсера Сола Зенца. Пізніше режисер запропонував проєкт студії New Line Cinema. Зйомки розпочали у 1999 році.
- 2001 рік — "Братство персня";
- 2002 рік — "Дві вежі";
- 2003 рік — "Повернення короля".