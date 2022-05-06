Военную драму "Снайпер. Белый Ворон" покажут в странах Балтии: о чем фильм

Фильм режиссера Марьяна Бушана, рассказывающего о ходе российско-украинской войны на Востоке Украины, покажут в Латвии, Литве и Эстонии. События военной драмы "Снайпер. Белый Ворон" основаны на реальных событиях, изображающих историю трансформации пацифиста Николая.

Часть средств, собранных по продаже билетов, планируется передать на нужды ВСУ и на поддержку Союза теле- и кинопродюсеров Украины. Показы в литовских кинотеатрах стартуют сегодня, а в эстонских – через неделю. Об этом 24 каналу сообщила пресс-служба фильма.

Важно Жизнь – режиссер нашего кино: интервью с соавтором сериала "Украина в огне 2"

Военную драму "Снайпер. Белый Ворон" покажут в странах Балтии

Каков сюжет картины? До начала военных действий на Донбассе жизнь Николая была умеренной и спокойной. Вместе с женой он отказался от благ цивилизации и жил один на один с природой. Но с приходом войны привычное жизненное устройство меняется кардинально — война не жалеет ни сильных, ни слабых. После потери любимого и нерожденного первенца Николай вступает в Добробат, где учится и приобщается к рядам снайперов. Так рождается Белый Ворон.

"Сегодня история становления Белого Ворона близка едва ли не каждому украинцу. Оставив позади привычную жизнь, тысячи украинцев берут в руки оружие, помогают в волонтерских штабах, поддерживают информационный фронт и приближают нашу победу благодаря финансовой поддержке. Такая же участь постигла и актеров Павло, исполнитель главной роли, и Роман Семисал, исполнивший роль комбрига, защищают Родину на передовой", – сообщила пресс-служба фильма.

Сегодня "Снайпер. Белый Ворон" приобретает новое содержание. Полномасштабное российское вторжение еще раз открыло миру несокрушимое украинское лицо,

– поделился продюсер фильма Артем Денисов.

"Бизнесмены, художники, врачи, политики сегодня изменили привычные атрибуты своей профессии на оружие, которое, к сожалению, стало неизменным инструментом для достижения свободы. Приятно, что Украина получила невиданную поддержку мирового сообщества в этой борьбе, в частности от стран Балтии, которые заинтересовались нашим фильмом и покажут историю украинского сопротивления длиной в 8 лет", – дополнил Денисов.

Читайте еще "Мариуполь. Хроники ада": фильм о полном разрушении и гуманитарной катастрофе вышел онлайн

Допремьерный показ фильма прошел в Риге в кинотеатре Forum Cinemas LV 3 мая. Событие посетил представитель украинского посольства и украинцы, которые находятся в Латвии. По словам устроителей гранд-премьеры, фильм получил шквал положительных отзывов. Дистрибуцию фильма осуществляет Baltic Content Media.

В Украине кинотеатральные показы фильма состоятся после нашей Победы.

Лента "Белый Ворон" победила на 11-м конкурсном отборе Государственного агентства Украины по кино. Кинотеатральную дистрибуцию фильма в Украине осуществляет Киномания совместно с FILM.UA Distribution.



Постер к фильму / Фото пресс-службы ленты