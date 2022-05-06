Частину коштів, зібраних з продажу квитків, планують передати на потреби ЗСУ та на підтримку Спілки теле- та кінопродюсерів України. Покази в литовських кінотеатрах стартують сьогодні, а в естонських – через тиждень. Про це 24 каналу повідомила пресслужба фільму.

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Воєнну драму "Снайпер. Білий Ворон" покажуть у країнах Балтії

Який сюжет картини? До початку воєнних дій на Донбасі життя Миколи було помірним та спокійним. Разом із дружиною він відмовився від благ цивілізації та жив сам на сам із природою. Та з приходом війни звичний життєвий устрій змінюється кардинально — війна не шкодує ні сильних, ні слабких. Після втрати коханої та ненародженого первістка, Микола вступає в Добробат, де навчається та долучається до лав снайперів. Так народжується Білий Ворон.

"Сьогодні історія становлення Білого Ворона близька ледь не кожному українцеві. Залишивши позаду звичне життя, тисячі українців беруть до рук зброю, допомагають у волонтерських штабах, підтримують інформаційний фронт та наближують нашу перемогу завдяки фінансовій підтримці. Така ж доля спіткала й акторів кінофільму — Павло Алдошин, виконавець головної ролі, та Роман Семисал, який виконав роль комбрига, захищають Батьківщину на передовій", – повідомила пресслужба фільму.

Сьогодні "Снайпер. Білий Ворон" набуває нового змісту. Повномасштабне російське вторгнення вкотре відкрило світові незламне українське обличчя,

– поділився продюсер фільму Артем Денисов.

"Бізнесмени, митці, лікарі, політики сьогодні змінили звичні атрибути своєї професії на зброю, яка, на жаль, стала незмінним інструментом для досягнення свободи. Приємно, що Україна здобула небачену підтримку світової спільноти у цій боротьбі, зокрема від країн Балтії, які зацікавилися нашим фільмом і покажуть історію українського спротиву довжиною у 8 років", – доповнив Денисов.

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Допрем’єрний показ фільму пройшов у Ризі в кінотеатрі Forum Cinemas LV 3 травня. Подію відвідав представник українського посольства та українці, які наразі перебувають у Латвії. За словами організаторів гранд-прем’єри, фільм отримав шквал позитивних відгуків. Дистрибуцію фільму здійснює Baltic Content Media.

В Україні кінотеатральні покази стрічки відбудуться після нашої Перемоги.

До речі. Стрічка "Білий Ворон" перемогла на 11-му конкурсному відборі Державного агентства України з питань кіно. Кінотеатральну дистрибуцію фільму в Україні здійснює Кіноманія спільно з FILM.UA Distribution.



Постер до фільму / Фото пресслужби стрічки