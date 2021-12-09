Возвращение Бобы Фетта: в Сети появился новый трейлер спинофа"Мандалорца"

Авторы сериала про знаменитого наемника Боба Фетта из "Звездных войн" опубликовали новый трейлер. Видео появилось на официальном ютуб-канале, длится минуту и называется "Возвращение".

Что показали в новом трейлере

В ролике можно увидеть некоторые отрывки из нескольких эпизодов предстоящего шоу, среди которых есть погоня на ховербайках, а также несколько сцен с Феннек Шенд, союзницей Фетта, которая впервые появилась в "Мандалордце" как антагонист одного из эпизодов.

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Сюжет "Книги Бобы Фетта" расскажет о том, как наемник и Шенд прибывают на Татуин, где заявляют о своих правах на территорию, в прошлом принадлежавшую Джабби Хатту.

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Напомним, что не так давно Disney и Lucasfilm выпустили еще один тизер сериала и показали постеры персонажей. Также стало известно, что шоу будет иметь 7 эпизодов.

Что же касается основного сериала, то вероятно, что премьера нового сезона "Мандалорца" пока запланирована на 2022 год, но точную дату Disney так и не назвала. Съем последнего сезона стартовал не так давно – в середине октября.

Первый эпизод "Книги Бобы Фетта" выйдет на Disney 29 декабря. Сам сервис пока официально недоступен на территории Украины.

Трейлер "Книга Бобы Фетта": смотрите видео онлайн