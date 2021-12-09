Що показали в новому трейлері

У ролику можна побачити деякі уривки з кількох епізодів майбутнього шоу. Серед найбільш захопливих – погоня на ховербайках, а також кілька сцен з Феннек Шенд, союзницею Фетта, яка вперше з'явилася в "Мандалордці", як антагоніст одного з епізодів.

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Сюжет "Книги Боби Фетта" розповість про те, як найманець та Шенд прибувають на Татуїн, де заявляють про свої права на територію, що в минулому належала Джаббі Хатту.

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Нагадаємо, що не так давно Disney і Lucasfilm випустили ще один тизер серіалу та показали постери персонажів. Також стало відомо, що шоу матиме 7 епізодів.

Трейлер "Книга Боби Фетта": дивіться відео онлайнЩо ж до основного серіалу, то ймовірно, що прем'єра нового сезону "Мандалорця" наразі запланована на 2022 рік, але точну дату Disney так і не назвала. Знімання останнього сезону стартувало не так давно – в середині жовтня.

Перший епізод "Книги Боби Фетта" вийде на Disney+ 29 грудня. Сам сервіс поки що офіційно недоступний на території України.

Трейлер "Книга Боби Фетта": дивіться відео онлайн