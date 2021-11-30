Одночасно з тизером було опубліковано добірку персональних постерів серіалу. Один постер присвячений Бобі Фетту, інший – Феннек Шанд. Крім того, розкрито кількість серій у сезоні – їх буде сім. Про продовження серіалу інформації немає.

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Важлива інформація! "Книга Боби Фетта" почне виходити 29 грудня 2021 року.

Що показали у тизері

У якийсь момент головний герой почне дуже експресивно розмахувати дубиною-шокером. В іншій сцені Фетт, мабуть, відновлюється у ємності, заповненій бактою або аналогічною рідиною.

Тизер серіалу про Бобу Фетта: дивіться відео онлайн

Постери до серіалу "Книга Боби Фетта"