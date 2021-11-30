Одновременно с тизером была опубликована подборка персональных постеров сериала. Один постер посвящен Бобе Фетту, другой – Феннек Шанд. Кроме того, раскрыто количество серий в сезоне – их будет семь. О продолжении сериала информации нет.

Не пропустите Спин-офф "Мандалорца" о Бобе Фетте получил официальную дату премьеры

Важная информация! "Книга Бобы Фетта" начнет выходить 29 декабря 2021 года.

Что показали в тизере

В какой-то момент главный герой начнет очень экспрессивно размахивать дубиной-шокером. В другой сцене Фетт, по-видимому, восстанавливается в емкости, заполненной бактой или аналогичной жидкостью.

Тизер сериала о Бобе Фетте: смотрите видео онлайн

Постеры к сериалу "Книга Бобы Фетта"