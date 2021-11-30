Одновременно с тизером была опубликована подборка персональных постеров сериала. Один постер посвящен Бобе Фетту, другой – Феннек Шанд. Кроме того, раскрыто количество серий в сезоне – их будет семь. О продолжении сериала информации нет.
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Что показали в тизере
В какой-то момент главный герой начнет очень экспрессивно размахивать дубиной-шокером. В другой сцене Фетт, по-видимому, восстанавливается в емкости, заполненной бактой или аналогичной жидкостью.
Тизер сериала о Бобе Фетте: смотрите видео онлайн
Постеры к сериалу "Книга Бобы Фетта"