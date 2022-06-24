Во время войны: Дженнифер Энистон поделилась, что ей было сложно сниматься в кино

Российско-украинская война застала Дженнифер Энистон за съемками нового проекта "Загадочное убийство 2". Звезда призналась, что ее мнения были с Украиной и сначала ей было тяжело вернуться к работе.

В феврале, в Париже, звезда снималась в комедийном фильме "Загадочное убийство 2". Это продолжение одноименного кино, которое вышло в 2019 году и понравилось зрителям из-за сюжета и игры Энистон и Сэндлера.

Читайте также Пэрис Гилтон любит Украину: на "Каннских львах" ее запястье украсила сине-желтая лента

Будучи на съемках, голливудская знаменитость узнала, что война, которую Россия начала в Украине, изрядно ее испугала. Она подумала, что в это время сниматься в веселой ленте – страшно и неправильно, когда в Украине гибнут мирные люди.

Это было три месяца вдали от дома. И это было сложно, не только потому, что я была далеко от моих собак. Кроме того, Украина была в двух шагах,

– прокомментировала знаменитость.

На съемочной площадке звезда чувствовала себя беспомощной, но впоследствии Энистон взяла себя в руки и продолжила работать с Адамом Сэндлером.

"Я напомнила себе, что это то, что нужно людям. Люди хотят смеяться. Людям нужны комедии. Людям нравится на минуту не думать о плохом", – поделилась она.

О чем фильм "Загадочное убийство"

В центре истории – Дженнифер и Адам – супруги, отправившиеся в Европу в романтическое путешествие. В пути они познакомились с денежным мужчиной, который сразу приглашает их провести вместе время на частной яхте пожилого богача. Однако все окажется не так просто и безоблачно, как они себе представляли. Во время отдыха миллиардера-хозяина убивают. Первыми подозреваемыми полиции становятся малознакомые ему Ник и Одри, которых сыграли голливудские актеры.

Съемки первого фильма проходили в Италии. Картина вышла в 2019 году и собрала более 31 миллиона просмотров.

"Загадочное убийство" 2019: смотрите трейлер первой части

Напомним, в марте Дженнифер Энистон поздравила украинок с Международным женским днем. Она выразила восхищение героизмом украинок в условиях войны. "Думая о женщинах и девушках в Украине и во всем мире, которые сегодня героически борются за свою страну и народ — как солдаты, как матери, как организаторы, как заботящиеся о беженцах, как протестующие, как журналисты... Этим женщинам , которые рискуют своей жизнью в Украине и соседних странах: вы невероятны, весь мир за вами", – писала Энистон.

Также актриса призвала поддержать благотворительные фонды и организации, помогающие Украине в борьбе против российского оккупанта. В частности, Энистон оставила ссылку на благотворительный фонд украинской армии "Вернись живым", который помогает ВСУ.