О чем 6 сезон

Сезон будет состоять из 10 эпизодов и расскажет историю о том, как повелитель ада, уставший от управления, переехал в современный Лос-Анджелес. Сначала он руководит ночным клубом, окружив себя женщинами и вином, а потом стал коллегой детектива при исполнении Лорен Джерман.

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Что показали в трейлере финального сезона

Из трейлера становится понятно, что нас ждет еще то зрелище Netflix! Люцифер (Том Эллис) и детектив Хлоя Декер (Лорен Джерман) сражаются и, что более важно, она держит меч Азраила, чтобы его убить? Это мы узнаем после просмотра сезона. Кроме того, ролик показал убитого в прошлом сезоне детектива, которого сыграл Кевин Алехандро.

"Люцифер" 2021: смотрите трейлер финального сезона

Реакция сети на трейлер

"Дэн Эспиноза вернулся!";

"Я вижу Дэна";

"Как Люцифер еще жив?";

"Последний сезон шокирует";

"Не могу дождаться»;

"Дэн живой?";

"Поразительно!".

Дата выхода серий – 10 сентября 2021 года