О чем 6 сезон
Сезон будет состоять из 10 эпизодов и расскажет историю о том, как повелитель ада, уставший от управления, переехал в современный Лос-Анджелес. Сначала он руководит ночным клубом, окружив себя женщинами и вином, а потом стал коллегой детектива при исполнении Лорен Джерман.
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Что показали в трейлере финального сезона
Из трейлера становится понятно, что нас ждет еще то зрелище Netflix! Люцифер (Том Эллис) и детектив Хлоя Декер (Лорен Джерман) сражаются и, что более важно, она держит меч Азраила, чтобы его убить? Это мы узнаем после просмотра сезона. Кроме того, ролик показал убитого в прошлом сезоне детектива, которого сыграл Кевин Алехандро.
"Люцифер" 2021: смотрите трейлер финального сезона
Реакция сети на трейлер
- "Дэн Эспиноза вернулся!";
- "Я вижу Дэна";
- "Как Люцифер еще жив?";
- "Последний сезон шокирует";
- "Не могу дождаться»;
- "Дэн живой?";
- "Поразительно!".
Дата выхода серий – 10 сентября 2021 года
- 1 серия – "Здесь никогда и ничего не меняется" (Nothing Ever Changes Around Here)
- 2 серия – "Ведра с багажом" (Buckets of Baggage)
- 3 серия – "Эге-ге-гей, чтобы меня!" (Yabba Dabba Do Me!);
- 4 серия – "Пришить хвост злодею" (Pin the Tail on the Baddie)
- 5 серия – "Убийство Люцифера Морнингстара" (The Murder of Lucifer Morningstar)
- 6 серия – "Гораздо грязнее" (A Lot Dirtier Than That)
- 7 серия – "Мой лучший друг" (My Best Friend)
- 8 серия – "Спасти Дьявола, спасти мир" (Save the Devil, Save the World)
- 9 серия – "Прощай, Люцифер!" (Goodbye, Lucifer)
- 10 серия – "Партнеры до конца" (Partners 'Til the End).