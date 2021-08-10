Про що 6 сезон
Сезон складатиметься із 10 епізодів і розповість історію про те, як повелитель пекла, втомлений від управління, переїхав в сучасний Лос-Анджелес. Спочатку він керує нічним клубом, оточивши себе жінками і вином, а потім став колегою детектива у виконанні Лорен Джерман.
До теми Netflix показав вогняний постер серіалу "Люцифер": що відомо про 6 сезон
Що показали в трейлері фінального сезону
З трейлеру стає зрозуміло, що нас чекає ще те видовище на Netflix! Люцифер (Том Елліс) і детектив Хлоя Декер (Лорен Джерман) боряться і, що більш важливо, вона тримає меч Азраїла, щоб його вбити? Про це ми дізнаємося після перегляду сезону. Крім того, ролик показав вбитого в попередньому сезоні детектива, якого зіграв Кевін Алехандро.
"Люцифер" 2021: дивіться трейлер фінального сезону
Реакція мережі на трейлер
- "Ден Еспіноза повернувся!";
- "Я бачу Дена";
- "Як Люцифер ще живий?";
- "Останній сезон шокує";
- "Не можу дочекатися";
- "Ден живий?";
- "Вражаюче!".
Дата виходу серій – 10 вересня 2021 року
- 1 серія – "Тут ніколи і нічого не змінюється" (Nothing Ever Changes Around Here);
- 2 серія – "Відра з багажем" (Buckets of Baggage);
- 3 серія – "Еге-ге-гей, щоб мене!" (Yabba Dabba Do Me!);
- 4 серія – "Пришити хвіст лиходієві" (Pin the Tail on the Baddie);
- 5 серія – "Вбивство Люцифера Морнінгстара" (The Murder of Lucifer Morningstar);
- 6 серія – "Набагато брудніше" (A Lot Dirtier Than That);
- 7 серія – "Мій найкращий друг" (My Best Friend);
- 8 серія – "Врятувати Диявола, врятувати світ" (Save the Devil, Save the World);
- 9 серія – "Прощавай, Люцифер!" (Goodbye, Lucifer);
- 10 серія – "Партнери докінця" (Partners ‘Til the End).