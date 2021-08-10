Про що 6 сезон

Сезон складатиметься із 10 епізодів і розповість історію про те, як повелитель пекла, втомлений від управління, переїхав в сучасний Лос-Анджелес. Спочатку він керує нічним клубом, оточивши себе жінками і вином, а потім став колегою детектива у виконанні Лорен Джерман.

До теми Netflix показав вогняний постер серіалу "Люцифер": що відомо про 6 сезон

Що показали в трейлері фінального сезону

З трейлеру стає зрозуміло, що нас чекає ще те видовище на Netflix! Люцифер (Том Елліс) і детектив Хлоя Декер (Лорен Джерман) боряться і, що більш важливо, вона тримає меч Азраїла, щоб його вбити? Про це ми дізнаємося після перегляду сезону. Крім того, ролик показав вбитого в попередньому сезоні детектива, якого зіграв Кевін Алехандро.

"Люцифер" 2021: дивіться трейлер фінального сезону

Реакція мережі на трейлер

"Ден Еспіноза повернувся!";

"Я бачу Дена";

"Як Люцифер ще живий?";

"Останній сезон шокує";

"Не можу дочекатися";

"Ден живий?";

"Вражаюче!".

Дата виходу серій – 10 вересня 2021 року