Дэн Эспиноза вернулся, – Netflix показал зрелищный трейлер 6 сезона "Люцифера"

10 августа 2021 , 21:00
Читати новину українською

Источник:

ютуб Netflix

Сервис Netflix опубликовал полноценный трейлер шестого финального сезона "Люцифера". Премьера состоится 10 сентября 2021 года.

О чем 6 сезон

Сезон будет состоять из 10 эпизодов и расскажет историю о том, как повелитель ада, уставший от управления, переехал в современный Лос-Анджелес. Сначала он руководит ночным клубом, окружив себя женщинами и вином, а потом стал коллегой детектива при исполнении Лорен Джерман.

К теме Netflix показал огненный постер сериала "Люцифер": что известно о 6 сезоне

Что показали в трейлере финального сезона

Из трейлера становится понятно, что нас ждет еще то зрелище Netflix! Люцифер (Том Эллис) и детектив Хлоя Декер (Лорен Джерман) сражаются и, что более важно, она держит меч Азраила, чтобы его убить? Это мы узнаем после просмотра сезона. Кроме того, ролик показал убитого в прошлом сезоне детектива, которого сыграл Кевин Алехандро.

"Люцифер" 2021: смотрите трейлер финального сезона

 

Реакция сети на трейлер

  • "Дэн Эспиноза вернулся!";
  • "Я вижу Дэна";
  • "Как Люцифер еще жив?";
  • "Последний сезон шокирует";
  • "Не могу дождаться»;
  • "Дэн живой?";
  • "Поразительно!".

Дата выхода серий – 10 сентября 2021 года

  • 1 серия – "Здесь никогда и ничего не меняется" (Nothing Ever Changes Around Here)
  • 2 серия – "Ведра с багажом" (Buckets of Baggage)
  • 3 серия – "Эге-ге-гей, чтобы меня!" (Yabba Dabba Do Me!);
  • 4 серия – "Пришить хвост злодею" (Pin the Tail on the Baddie)
  • 5 серия – "Убийство Люцифера Морнингстара" (The Murder of Lucifer Morningstar)
  • 6 серия – "Гораздо грязнее" (A Lot Dirtier Than That)
  • 7 серия – "Мой лучший друг" (My Best Friend)
  • 8 серия – "Спасти Дьявола, спасти мир" (Save the Devil, Save the World)
  • 9 серия – "Прощай, Люцифер!" (Goodbye, Lucifer)
  • 10 серия – "Партнеры до конца" (Partners 'Til the End).
Автор: Наталія Гулій