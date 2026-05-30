Сегодня 24 Канал расскажет о самых популярных новинках в мире кино, которые получили высокий рейтинг. Поверьте, вы не зря потратите время.

"Аватар: Огонь и пепел", 2025

Рейтинг IMDb: 7,2

По сюжету, семья Джейка и Нейтири переживает горе после смерти их сына Нетеяма. Герои сталкиваются с Пепельным Народом – новым агрессивным племенем На'ви, который руководит огненная лидерка Варанг.

Издание GamesRadar+ сообщило, что премьера фильма "Аватар 4" запланирована на 21 декабря 2029 года. Сюжет сосредоточится на ледяном регионе Пандоры, а также будет включать сцены на Земле.

"28 лет спустя: Храм костей", 2026

Рейтинг IMDb: 7,2

Постапокалиптический фильм ужасов рассказывает доктора Келсона, который вступает в опасный союз, что может поставить под угрозу будущее человечества.

Обратите внимание, что это четвертая часть франшизы "28 дней спустя".

"Проект "Аве Мария"", 2026

Рейтинг IMDb: 8,3

Американский научно-фантастический фильм сняли по одноименному роману Энди Вейра. Райланд Грейс – школьный учитель, который оказывается на космическом корабле, не помня ничего – ни о себе, ни о своей миссии. Со временем к нему возвращается память, однако количество испытаний только увеличивается.

"Франкенштайн", 2025

Рейтинг IMDb: 7,4

По сюжету, ученый, по имени Виктор Франкенштайн, создает искусственного человека, но потом отрекается от него. Из-за этого чудовище начинает преследовать своего создателя.

В основе сценария – готический роман Мэри Шелли "Франкенштейн, или Современный Прометей".

