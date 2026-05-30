Сьогодні 24 Канал розповість про найпопулярніші новинки у світі кіно, які отримали високий рейтинг. Повірте, ви не дарма витратите час.

Не пропустіть Чи можна дивитись онлайн фільми, які перемогли на Каннському кінофестивалі-2026

"Аватар: Вогонь і попіл", 2025

Рейтинг IMDb: 7,2

За сюжетом, родина Джейка і Нейтірі переживає горе після смерті їхнього сина Нетеяма. Герої зіштовхуються з Попелястим Народом – новим агресивним племенем На'ві, який керує вогняна лідерка Варанг.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

"Аватар: Вогонь і попіл": дивіться онлайн трейлер фільму

Видання GamesRadar+ повідомило, що прем'єра фільму "Аватар 4" запланована на 21 грудня 2029 року. Сюжет зосередиться на льодяному регіоні Пандори, а також включатиме сцени на Землі.

"28 років по тому: Храм кісток", 2026

Рейтинг IMDb: 7,2

Постапокаліптичний фільм жахів розповідає доктора Келсона, який вступає у небезпечний союз, що може поставити під загрозу майбутнє людства.

Зверніть увагу, що це четверта частина франшизи "28 днів потому".

"28 років по тому: Храм кісток": дивіться онлайн трейлер фільму

"Проєкт "Аве Марія"", 2026

Рейтинг IMDb: 8,3

Американський науково-фантастичний фільм зняли за однойменним романом Енді Вейра. Райланд Грейс – шкільний вчитель, який опиняється на космічному кораблі, не пам'ятаючи нічого – ані про себе, ані про свою місію. З часом до нього повертається пам'ять, однак кількість випробувань лише збільшується.

"Проєкт "Аве Марія": дивіться онлайн трейлер фільму

"Франкенштайн", 2025

Рейтинг IMDb: 7,4

За сюжетом, вчений, на ім'я Віктор Франкенштайн, створює штучну людину, але потім зрікається нього. Через це чудовисько починає переслідувати свого творця.

В основі сценарію – готичний роман Мері Шеллі "Франкенштейн, або Сучасний Прометей".

Також до вашої уваги пропонуємо найкасовіші українські фільми, які потрібно побачити хоч раз у житті.