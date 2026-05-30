4 новых высокорейтинговых фильма, которые можно посмотреть бесплатно онлайн
Немало новинок кино, которые уже собрали высокую рейтинговую оценку, уже доступны для бесплатного просмотра онлайн на различных стриминговых платформах. Это прекрасная возможность посмотреть эти фильмы, если не попали на премьеры в кинотеатры.
Сегодня 24 Канал расскажет о самых популярных новинках в мире кино, которые получили высокий рейтинг. Поверьте, вы не зря потратите время.
Не пропустите Можно ли смотреть онлайн фильмы, которые победили на Каннском кинофестивале-2026
"Аватар: Огонь и пепел", 2025
Рейтинг IMDb: 7,2
По сюжету, семья Джейка и Нейтири переживает горе после смерти их сына Нетеяма. Герои сталкиваются с Пепельным Народом – новым агрессивным племенем На'ви, который руководит огненная лидерка Варанг.
"Аватар: Огонь и пепел": смотрите онлайн трейлер фильма
Издание GamesRadar+ сообщило, что премьера фильма "Аватар 4" запланирована на 21 декабря 2029 года. Сюжет сосредоточится на ледяном регионе Пандоры, а также будет включать сцены на Земле.
"28 лет спустя: Храм костей", 2026
Рейтинг IMDb: 7,2
Постапокалиптический фильм ужасов рассказывает доктора Келсона, который вступает в опасный союз, что может поставить под угрозу будущее человечества.
Обратите внимание, что это четвертая часть франшизы "28 дней спустя".
"28 лет спустя: Храм костей": смотрите онлайн трейлер фильма
"Проект "Аве Мария"", 2026
Рейтинг IMDb: 8,3
Американский научно-фантастический фильм сняли по одноименному роману Энди Вейра. Райланд Грейс – школьный учитель, который оказывается на космическом корабле, не помня ничего – ни о себе, ни о своей миссии. Со временем к нему возвращается память, однако количество испытаний только увеличивается.
"Проект "Аве Мария": смотрите онлайн трейлер фильма
"Франкенштайн", 2025
Рейтинг IMDb: 7,4
По сюжету, ученый, по имени Виктор Франкенштайн, создает искусственного человека, но потом отрекается от него. Из-за этого чудовище начинает преследовать своего создателя.
В основе сценария – готический роман Мэри Шелли "Франкенштейн, или Современный Прометей".
Также вашему вниманию предлагаем самые кассовые украинские фильмы, которые нужно увидеть хоть раз в жизни.