Владимир Зеленский 21 декабря уехал с дипломатическим визитом в США и выступил в Конгрессе. Его встретили с лозунгом "Слава Украине" и искренними аплодисментами.

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Бен Стиллер трогательно отреагировал на речь Зеленского в Конгрессе США

Важно отметить, что во время речи в Конгрессе США президент Владимир Зеленский отметил не только героизм украинского народа, но и вклад американского народа в сохранение свободы и демократии, ведь США оказывают нашему государству беспрецедентную поддержку в разных сферах – военной, политической, экономической и гуманитарной. Зеленский отметил, что в России до сих пор есть большое количество вооружения, поэтому Украине необходима дальнейшая военная поддержка.

Наблюдая как украинский президент Владимир Зеленский обращается с просьбой о помощи здесь, в США и во время его выступления перед Конгрессом, я почувствовал многое. Я впечатлен. Я видел разрушение и общался с мирными жителями, непосредственно пострадавшими от этой неспровоцированной войны. Если бы вы могли собственными глазами увидеть последствия этой несправедливой агрессии, масштабы разрушений и душевных страданий, о помощи украинскому народу в настоящее время не было бы вопросов,

– сказал он.

Я надеюсь, что мы все сможем поддержать тех, кто борется за свою жизнь и свободу прямо сейчас. Это такие люди, как вы и я, семьи с детьми, которые всю зиму будут бороться за выживание. Я думаю, что США должны сделать все возможное, чтобы помочь им. Хорошо, это все. С праздником Рождества!", – дополнил он.



Бен Стиллер отреагировал на выступление Зеленского в США / Скриншот твита актера

Напомним, Бен Стиллер является послом доброй воли ООН и прибыл в Украину в рамках гуманитарной миссии ООН. Он приехал во Львов, впоследствии в Киев и деоккупированных городков Киевщины – Ирпеня и Бучи. Больше всего Бена шокировали разрушения, нанесенные оккупантами, и истории людей, которые пытались выжить.