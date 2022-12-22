Володимир Зеленський 21 грудня поїхав з дипломатичним візитом у США та виступив у Конгресі. Його зустріли з гаслом "Слава Україні" та щирими оплесками.

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Бен Стіллер зворушливо відреагував на промову Зеленського у Конгресі США

Важливо відзначити, що під час промови у Конгресі США, президент Володимир Зеленський відзначив не тільки героїзм українського народу, але й вклад американського народу в збереження свободи та демократії, адже США надають нашій державі безпрецедентну підтримку в різних сферах – військовій, політичній, економічній та гуманітарній. Зеленський наголосив на тому, що у Росії досі є велика кількість озброєння, то ж Україні необхідна подальша військова підтримка.

Спостерігаючи як український президент Володимир Зеленський звертається з проханням про допомогу тут, у США, і під час його виступу перед Конгресом, я відчув багато. Я вражений. Я бачив руйнування і спілкувався з мирними жителями, які безпосередньо постраждали від цієї неспровокованої війни. Якби ви могли на власні очі побачити наслідки цієї несправедливої агресії, масштаби руйнувань та душевних страждань, про допомогу українському народу на цей час не було б питань,

– сказав він.

"Я сподіваюся, що ми всі зможемо підтримати тих, хто бореться за своє життя та свободу прямо зараз. Це такі люди, як ви і я, сім'ї з дітьми, які всю зиму боротимуться за виживання. Я думаю, що США повинні зробити все можливе, щоб допомогти їм. Добре, це все. Зі святом Різдва!", – доповнив він.



Бен Стіллер відреагував на виступ Зеленського в США / Скриншот твіту актора

Нагадаємо, Бен Стіллер є послом доброї волі ООН і прибув в Україну у межах гуманітарної місії ООН. Він приїхав до Львова, згодом до Києва і деокупованих містечок Київщини – Ірпеня та Бучі. Найбільше Бена шокували руйнування, яких завдали окупанти, та історії людей, які намагалися вижити.